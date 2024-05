Ukraińskie ataki na Krym w tym główne miasto garnizonowe

Rosjanie informują o ataku Ukraińców na główne miasto garnizonowe Floty Czarnomorskiej – Sewastopol. Ukraińcy chwalą się zniszczeniem najnowocześniejszej rosyjskiej wyrzutni rakiet ziemia-powietrze.

“W Sewastopolu działa Obrona Przeciwpowietrzna, prowadzona jest obrona przed atakiem rakietowym. Wszyskie służby są w stanie gotowości bojowej” – napisał w niedzielę rano na Telgramie Michaił Razwożajew, gubernator miasta, mającego status wydzielonego regionu. Gubernator poprosił mieszkańców Sewastopola i gości o zachowanie spokoju, przestrzeganie środków bezpieczeństwa i przebywanie w tymczasowych schroniskach lub bezpiecznych miejscach. „Najważniejsze, żeby nie przebywać na otwartej przestrzeni. Głównym zagrożeniem są odłamki” – podkreślił.

Później Razwożajew poinformował na kanale na Telegramie, że odparcie ataku rakietowego zostało zakończone, ale ostrzegł o niebezpieczeństwie ze strony odłamków i pocisków. Gubernator przypomniał mieszkańcom, że nie powinni zbliżać się ani podnosić amunicji, a także poprosił o zgłaszanie niebezpiecznych znalezisk pod numerem służb – 112. „Służby ratownicze niezwłocznie reagują na wszystkie zgłoszenia i udają się na miejsce zdarzenia” – relację gubernatora przytoczyła agencja informacyjna TASS.

Tymczasem Ukraińcy twierdzą, że ich wcześniejszy atak rakietowy przyniósł ważny sukces. Zniszczona miała zostać rosyjska wyrzutnia rakiet ziemia-powietrze S-400 Triumf osłaniająca lotnisko Dżankoja. Agencja informacyjna UNIAN powołuje się na nieokreślonych, proukraińskich “partyzantów”, jacy mają działać na anektowanym przez Rosjan półwyspie, którzy twierzą, że na lotnisku Dżankoja wciąż znajduje się wrak trafionej przez Ukraińców wyrzutni S-400.

To prawdopodobnie skutek serii uderzeń jakie Ukraińcy jeszcze 15 maja wykonali na krymskie lotniska – Dżankoja, Belbek, Symferpol i Sewastopol. Komentatorzy wskazują, że Siły Zbrojne Ukrainy od początku bieżącego roku koncentrują się na niszczeniu rosyjskiej obrony przeciwpowietrznej na Półwyspie Krymskim, która została znaczenie wzmocniona, w tym przez S-400, wkrótce po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę na dużą skalę.

Systemy rakietowe ziemia-powietrze S-400 Triumf (w kodzie NATO – SA-21 Growler) to najbardziej zaawansowany system broni przeciwlotniczej jaką dysponuje Rosja. Stanowi zmodyfikowaną wersję systemu S-300PMU (w kodzie NATO – SA-10C). Według źródeł rosyjskich S-400 jest w stanie niszczyć samoloty i pociski manewrujące na odległość do 400 kilometrów, a cele balistyczne o prędkości do 4,8 km/s – na dystansie do 60 kilometrów. Może niszczyć cele znajdujące się na wysokości do 30 km.