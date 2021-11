KAS zapobiegła wwiezieniu do Polski 26 ton nielegalnych odpadów z Danii [+VIDEO/+FOTO]

Kujawsko-pomorska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zatrzymała na A1 ciężarówkę z ładunkiem 26 ton nielegalnych odpadów z tworzywa sztucznego – poinformowała KAS we wtorek. Transport odpadów odbywał się bez wymaganych dokumentów i zezwolenia na wwiezienie do Polski. Odpady jechały z Danii.

Kujawsko-pomorska KAS w okolicach Czerniewic skontrolowała pojazd oznakowany tablicą z literą A – transgraniczne przemieszczanie odpadów. W naczepie znajdowały się odpady z tworzywa sztucznego. Z dokumentów wynikało, że jest to przewóz opakowań z tworzyw sztucznych, z Danii do polskiego odbiorcy – napisano we wtorkowym komunikacie. Usiłowano wwieźć do Polski 26 ton nielegalnych odpadów.

Funkcjonariusze KAS zwrócili się do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie oceny przewożonego towaru. Transport odpadów odbywał się bez wymaganych dokumentów i zezwolenia na wwiezienie do Polski.

W drugiej połowie sierpnia bieżącego roku KAS zapobiegła przywozowi do Polski 24 ton nielegalnych odpadów. W transporcie przewożono zużyte cewki elektryczne.

Także w czerwcu br. informowaliśmy, że funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) zatrzymali nielegalny transport 25 ton odpadów. W naczepie tira, który wjechał z Niemiec do Polski, znajdowały się złom, gruz budowlany oraz tworzywa sztuczne.

W lutym bieżącego roku KAS zatrzymała 2 nielegalne transporty odpadów z Niemiec do Polski – 24 ton złomu i 16 ton używanej odzieży.

Także w październiku i listopadzie ubiegłego roku, KAS zatrzymywała nielegalne transporty odpadów z Niemiec, Francji i Austrii.

