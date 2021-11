Siedem tysięcy rur wylewa do polskich rzek nieczystości nieznanego pochodzenia

Dotychczas zidentyfikowano ponad 20 tysięcy różnego typu rur, które uchodzą do polskich rzek, co może bezpośrednio przekładać się na ilość zanieczyszczeń, jakie dostają się do wód. W stosunku do ponad 1/3 z nich, z uwagi na m.in. brak stosownych pozwoleń wodnoprawnych, niezbędne jest podjęcie działań administracyjnych – poinformowało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w komunikacie z 13 października bieżącego roku. Poinformowano wówczas o rozpoczęciu kontroli podmiotów, które nie mają wymaganych prawem pozwoleń wodnoprawnych.

Jednym z naszych priorytetów jest czystość rzek! Dlatego rozpoczynamy kontrole pozwoleń wodnoprawnych urządzeń odprowadzających ścieki do polskich rzek. Zidentyfikowaliśmy ponad 20 tys. rur, a 1/3 z nich nie ma zezwoleń – mówił w połowie października prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

W komunikacie przypomniano, że według danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska tylko 10 proc. rzek w Polsce ma stan/potencjał ekologiczny bardzo dobry lub dobry, 60 proc. umiarkowany, a 30 proc. słaby lub zły. W kwestii czystości rzek Polska nie wypada także dobrze na tle Europy. Raport Europejskiej Agencji Środowiska podaje, że niemal 40 proc. wód powierzchniowych w UE ma dobry lub bardzo dobry stan. Na jakość wód w Polsce wpływa ich skażenie biogenami rolniczymi, ściekami przemysłowymi i bytowymi.

Zidentyfikowano do tej pory 20 301 wylotów do rzek, to rury ściekowe, przelewy burzowe i kanalizacja:

13 336 posiada aktualne pozwolenia wodnoprawne,

6273 nie ma stosownych pozwoleń wodnoprawnych,

692 nie wiadomo, kto jest właścicielem wlotu.

„Na podstawie zebranych informacji Wody Polskie rozpoczęły kontrole podmiotów, które posiadają urządzenia wodne i w przeszłości miały pozwolenia wodnoprawne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciel – podmiot korzystający z wód powinien legitymować się zarówno stosownym pozwoleniem wodnoprawnym na korzystanie z wód, jak i uregulowaną kwestią wykonania samego urządzenia wodnego” – zwracają uwagę Wody Polskie.

