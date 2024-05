Niemcy kupią od Amerykanów systemy HIMARS dla Ukrainy

Xi Jinping jest w swojej pierwszej podróży po Europie od pięciu lat. Rozpoczął w niedzielę od wizyty we Francji, ale pozostałe dwa państwa jakie zawarł w harmonogramie wyprawy to zadeklarowani zwolennicy współpracy z ChRL - Serbia i Węgry. "Piszemy dzisiaj historię" – powiedział serbski prezydent Serbii Aleksandar Vučić witając gościa przed pałacem prezydenckim w obliczu tłumu współobywateli oklaskujących i skandujących - „Chiny, Chiny”, jak zrelacjonowała w środę agencja informacyjna Reutera.

Vucic held a political rally with Xi Jinping in Belgrade and gave a speech, attended by reportedly 20,000 people. That's something President Xi doesn't do often when abroad.