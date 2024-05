Były głównodowodzący ukraińskich sił zbrojnych wyjedzie z Ukrainy jako dyplomata

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zatwierdził w czwartek nominację gen. Walerija Załużnego na ambasadora w Wielkiej Brytanii, jak podała agencja UNIAN.

Aby to uczynić Zełenski najpierw podpisał decyzję o zwolnieniu generała z czynnej służby wojskowej. Ta decyzja uzasadniona została “stanem zdrowia” byłego głównodowodzącego ukraińskich sił zbrojnych. Prezydent przyznał Załużnemu prawo do noszenia munduru także w stanie spoczynku.

Decyzje podjęte przez Zełenskiego 9 maja potwierdzają pogłoski, iż od dłuższego czasu traktował on byłego głównodowodzącego jako poważnego rywala politycznego, który tym samym został usunięty nie tylko z bardzo eksponowanego i odpowiedzialnego w warunkach wojny stanowiska, ale z kraju.

O tym, że Załużny zostanie odprawiony do Londynu jako ambasador Zełenski informował jeszcze w marcu, kiedy to oświadczył, że zostało to już uzgodnione w ramach elity rządzącej.

Minister obrony Ukrainy Rustem Umerow i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, 8 lutego poinformowali, że generał Walerij Załużny został usunięty ze stanowiska Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy, a na jego miejsce mianowano generała pułkownika Ołeksandra Syrskiego. Załużny otrzymał też tytuł Bohatera Ukrainy.

Załużny zastąpi na placówce w Londynie Wadyma Prystajkę, wcześniejszego wiceministra, a następnie ministra spraw zagranicznych i wicepremier. Pełnił funkcję ambasadora w Wielkiej Brytanii od lipca 2020 roku. Został odwołany trzy lata później, w związku ze spięciem dyplomatycznym między Zełenskim, a ówczesnym brytyjskim ministrem obrony Benem Wallacem przy okazji ubiegłorocznego szczytu NATO w Wilnie.

Ukraiński prezydent skarżył się, że państwa zachodnie tylko mówią o przyjęciu Ukrainy do Sojuszu, ale nic konkretnego nie robią. Wallace odpowiedział mu, że Ukraina powinna być Zachodowi bardziej wdzięczna, głównie za dostarczoną broń. „Wiecie, nie jesteśmy Amazonem” – sarkastycznie skomentował to brytyjski minister. Zełenski odpowiedział mu w analogicznym tonie, żeby w takim razie Wallace sam do niego napisał jak ma podziękować, „żebyśmy byli absolutnie wdzięczni”. Prystajko później krytyczne ocenił komentarz prezydenta Ukrainy, jako „niezdrowy”. Niedługo później został odwołany ze stanowiska.

unian.net/kresy.pl