Ukraińcy donoszą o odkryciu masowego grobu w Izium [+FOTO/VIDEO]

Jak przekazała agencja prasowa Reuters, władze ukraińskie poinformowały w czwartek o znalezieniu masowego grobu ponad 440 ciał w mieście Izium. Główny śledczy charkowskiej policji dodał, że niektórzy ludzie zostali zabici w wyniku ostrzału i nalotów.

Serhij Bolwinow, główny śledczy policji w obwodzie charkowskim, powiedział telewizji Sky News, że śledztwo sądowe zostanie przeprowadzone na każdym ciele. „Mogę powiedzieć, że jest to jedno z największych miejsc pochówku w dużym mieście na wyzwolonych (obszarach)… 440 ciał zostało pochowanych w jednym miejscu” – powiedział Bolwinow.

„Niektórzy zginęli w wyniku ostrzału artyleryjskiego… niektórzy zginęli w wyniku nalotów” – powiedział.

Prezydent Wołodymyr Zełenski zrzucił winę na Rosję i przyrównał odkrycie do tego, co wydarzyło się w Buczy, na obrzeżach stolicy Kijowa, we wczesnych etapach inwazji pod koniec lutego. Ukraina i jej zachodni sojusznicy oskarżają siły rosyjskie o popełnienie tam zbrodni wojennych.

„Bucza, Mariupol, teraz niestety Izium. Rosja wszędzie zostawia śmierć. I musi być za to pociągnięta do odpowiedzialności. Świat musi pociągnąć Rosję do prawdziwej odpowiedzialności za tę wojnę” – powiedział.

Prezydent @ZelenskyyUa : „W Izium w obwodzie charkowskim znaleziono masowy pochówek ludzi. Niezbędne działania proceduralne już się tam rozpoczęły."

W sobotę po raz pierwszy od początku ukraińskiej kontrofensywy w obwodzie charkowskim komentarz wydało ministerstwo obrony Rosji. Czytamy w nim, że „dla osiągnięcia celów Specjalnej Operacji Wojskowej zdecydowano o przegrupowaniu wojsk w rejonach Bałakliji i Izium, w celu wzmocnienia wysiłków na kierunku donieckim”.

Później pojawiły się doniesienia o zajęciu Izium przez siły ukraińskie. Pod wieczór w sieci pojawiły się kolejne informacje, w tym zdjęcie ukraińskich żołnierzy spod wjazdu do Izium.

Kresy.pl/Reuters