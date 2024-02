Zełenski: Ukraina otrzymała kolejne systemy obrony powietrznej. “Są w stanie przechwycić wszystko”

Ukraina otrzymała dwa nowe systemy obrony powietrznej – oświadczył w piątek wieczorem ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Nie sprecyzował, o jakie systemy chodzi, ale stwierdził, że są one w stanie “przechwycić wszystko”.

Prezydent Ukrainy poinformował o sprawie w swoim wieczornym przemówieniu. “Najważniejszą wiadomością dzisiejszego dnia jest coś, na co wszyscy z niecierpliwością czekaliśmy, będącego efektem miesięcy pracy na różnych poziomach. Na Ukrainę przybyły kolejne dwa systemy obrony powietrznej” – oświadczył. “Nie wszystkie szczegóły mogą zostać upublicznione, ale to są systemy zdolne przechwycić wszystko” – dodał.

“Jestem wdzięczny naszym partnerom, którzy pomagają nam wzmacniać obronę powietrzną Ukrainy i chronić życie ludzkie” – powiedział.

