Podolak odpowiada Węgrom: albo “zawsze i wszędzie” wspieracie Ukrainę, albo “rosyjskie ludobójstwo”

W niedzielę szef MSZ Węgier Péter Szijjártó skrytykował prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który zarzucił Budapesztowi, że jest “za Rosją, a przeciwko Sojuszowi”. Do sprawy odniósł się później doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak. “Dziś jest czas czarno-białych decyzji. Nie ma światłocieni. Nie ma niedomówień. Albo wspieracie ‘rosyjskie ludobójstwo’ i ‘wojnę Putina z ludzkością i Ukrainą’, albo zawsze i wszędzie wspieracie Ukrainę, proukraińską koalicję, wolny świat we wszystkim” – oświadczył na Twitterze.

“Nadszedł czas, aby węgierscy decydenci oraz rosyjscy emigranci polityczni i kulturalni w końcu zdali sobie z tego sprawę…” – dodał.

Today is a black or white time. No halftones. No reservations. You either encourage the “Russian genocide” and “Putin’s war against humanity and Ukraine” or you always, everywhere support Ukraine, the pro-Ukrainian coalition, the free world in everything…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 30, 2023