Stoltenberg: Rosjanie się nie wycofują tylko przegrupowują [+VIDEO]

Rosyjskie siły na Ukrainie nie wycofują się, ale przegrupowują, poinformował w czwartek sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, komentując zapowiedzi Rosji o ograniczeniu operacji wojskowych wokół Kijowa – przekazała agencja prasowa Reuters.

Jak podała agencja prasowa Reuters, rosyjskie siły na Ukrainie nie wycofują się, ale przegrupowują, poinformował w czwartek sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, komentując zapowiedzi Rosji o ograniczeniu operacji wojskowych wokół Kijowa.

„Według naszego wywiadu rosyjskie jednostki nie wycofują się, ale zmieniają pozycję. Rosja próbuje się przegrupować, uzupełnić zaopatrzenie i wzmocnić swoją ofensywę w regionie Donbasu” – powiedział Stoltenberg dziennikarzom w Brukseli. „Jednocześnie Rosja utrzymuje presję na Kijów i inne miasta. Możemy więc spodziewać się dodatkowych działań ofensywnych, przynoszących jeszcze więcej cierpienia”.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

Stoltenberg powiedział: „Nie obserwujemy prawdziwej zmiany w rosyjskim celu… oni nadal dążą do osiągnięcia militarnego wyniku”. Powiedział również, że NATO będzie nadal dostarczać broń Ukrainie tak długo, jak będzie to konieczne.

Brytyjska służba wywiadu twierdzi, że jeśli Rosjanie wycofali pewne siły z Ukrainy, to tylko po to, by uzupełniły zaopatrzenie lub zostały rotowane. Informacje brytyjskie wywiadu przytoczył w środę portal Polska Times. Twierdzi on, że na skutek ciężkich strat Rosjanie wstrzymali natarcie nie północnych frontach konfliktu i „wycofali na Białoruś” część swoich jednostek.

Oznacza to poważne przegrupowanie rosyjskich sił lądowych zaangażowanych w inwazję, którego nie można traktować jako zapowiedzi rychłego końca wojny rosyjsko-ukraińskiej. W okresie tym Rosjanie mogą nasilić ostrzał artyleryjski oraz naloty na pozycje ukraińskich sił zbrojnych, także w miastach.

Polska Times przypomina, że tezy takie zostały podane przez Brytyjczyków po tym, gdy Rosjanie ogłosili oficjalnie, że pierwsza faza „operacji specjalnej” na Ukrainie została zakończona, a jej oficjalnym celem jest „wyzwolenie Donbasu”. Towarzyszyło im wycofanie jednostek naciskających na Kijów oraz otaczających Czernihów. Rosjanie przedstawili to jako gest dobrej woli i środek budujący zaufanie w obliczu kolejnej rundy negocjacji z Ukraińcami, jaka odbyła się w niedzielę w Stambule.

Jak podał w czwartek portal Ukrinform, rosyjskie wojsko, które zajęło czarnobylską elektrownię atomową i inne obiekty w strefie wykluczenia, ruszyło w dwóch kolumnach w kierunku granicy ukraińsko-białoruskiej.

„Potwierdzono, że okupanci, którzy zajęli czarnobylską elektrownię jądrową i inne obiekty w strefie wykluczonej, maszerowali w dwóch kolumnach w kierunku granicy Ukrainy z Republiką Białorusi” – poinformowała firma, zauważając, że niewielka liczba Rosjan żołnierze pozostali w zakładzie.

Kresy.pl/Reuters