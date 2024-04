Prawie trzysta prób naruszenia polsko-białoruskiej granicy

W Podlaskim Oddziale Straży Granicznej 22 kwietnia odnotowano 67 zdarzeń związanych z nielegalną migracją, natomiast 23 kwietnia takich przypadków było już 218.

285 prób naruszenia państwowej granicy, to bilans ostatnich dwóch dni w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej. Zatrzymano również jednego pomocnika w organizowaniu przekroczenia granicy wbrew obowiązującym przepisom – poinformowała w środę Straż Graniczna.

Migranci nielegalnie na terytorium Polski usiłowali dostać się na odcinkach granicy ochranianych przez Placówki SG w Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych, Czeremsze i Narewce. W rejonie służbowej odpowiedzialności Placówki Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych polskie patrole zostały obrzucane kamieniami i gałęziami przez cudzoziemców znajdujących się po białoruskiej stronie.

Zobacz też: Cudzoziemcy stanowili 80 proc. zatrzymanych w I kw. br. przemytników imigrantów. Najwięcej Ukraińców i Białorusinów

Zespół interwencyjny o charakterze poszukiwawczo – ratowniczym z Placówki SG w Białowieży udzielił pomocy kobiecie z urazem nogi i objawami wychłodzenia. Kobieta poinformowała funkcjonariuszy, że jest obywatelką Etiopii. Po udzieleniu pomocy medycznej na miejscu, została przewieziona wezwaną przez funkcjonariuszy Straży Granicznej karetką, do szpitala w Hajnówce.

W ręce polskich służb wpadł również kolejny kurier – obywatel Ukrainy. Usiłował przewieźć w głąb Europy Zachodniej cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli polsko – białoruską granicę.

Za organizowanie i pomocnictwo w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Wobec wszystkich cudzoziemców zatrzymanych za pomocnictwo, a do tej pory przebywających legalnie w Polsce zostaje równolegle wszczęte postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji zobowiązującej do powrotu do kraju pochodzenia. Otrzymają również zakaz wjazdu do państw obszaru Schengen od 5 do 10 lat.

Zobacz też: Nielegalni pracownicy-cudzoziemcy ukryci w pojemnikach na mięso. Wyniki kontroli SG w małopolskiej firmie

Na odcinku granicy państwowej ochranianym przez Podlaski Oddział Straży Granicznej zatrzymano w tym roku 109 pomocników i organizatorów nielegalnego przekroczenia granicy.

Kresy.pl/SG