“Europa musi pokazać, że nigdy nie będzie wasalem USA”. Macron chce “europejskiej inicjatywy obronnej”

Prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał do budowy “europejskiej inicjatywy obronnej”. “Europa musi pokazać, że nigdy nie będzie wasalem USA” – oświadczył.

W czwartek francuski prezydent Emmanuel Macron wygłosił przemówienie na paryskim Uniwersytecie Sorbona. Wyraził opinię, że “istnieje ogromne ryzyko osłabienia, a nawet pozostania w tyle” Europy. “Czas, w którym Europa zaopatrywała się w energię i nawozy z Rosji, wytwarzała swoje produkty w Chinach i oddawała swoje bezpieczeństwo w ręce USA, wreszcie dobiegł końca” – powiedział.

Zaznaczył, że “silna Europa to Europa, która budzi szacunek i dba o swoje bezpieczeństwo”. Wezwał do “wiarygodnej europejskiej obrony”. “W nadchodzących miesiącach zapraszam wszystkich partnerów do zbudowania europejskiej inicjatywy obronnej” – oświadczył.

Inicjatywa miałaby obejmować między innymi utworzenie europejskiej akademii wojskowej, a także budowę europejskich zdolności w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Czytaj: “Unia Obronna” i przekazanie Brukseli dowodzenia nad wojskiem – Ordo Iuris o planowanych zmianach unijnych traktatów

“Europa musi być w stanie bronić tego, co jest bliskie jej sercu; z sojusznikami, jeśli są na to gotowi, ale także samodzielnie, jeśli będzie to konieczne” – powiedział przywódca Francji.

“Europa musi pokazać, że nigdy nie będzie wasalem USA” – stwierdził. Macron po raz kolejny wezwał też, by preferować europejską produkcję sprzętu wojskowego i zaciągać z tego tytułu wspólne długi.

Wyraził opinię, że broń nuklearna, którą dysponuje Francja, jest “istotnym elementem obrony kontynentu europejskiego”.

Przeczytaj: 500 mln euro na zbrojeniówkę w UE. Polski przemysł otrzyma tylko pół procent tej kwoty

Zobacz także: Mastalerek: Tusk powinien naśladować Dudę. Mówić “Ameryka, Ameryka, Ameryka, a nie Deutschland, Deutschland, Deutschland”

dw.com / Kresy.pl