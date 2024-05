Włoska prasa: NATO przygotowuje deklarację, w której oficjalnie odmówi wysłania wojsk do walk na Ukrainie

Włoska prasa podaje, że NATO przygotowuje deklarację, w której oficjalnie odmówi wysłania wojsk do walk na Ukrainie. Dokument ma zostać podpisany podczas najbliższego szczytu w Waszyngtonie.

Z ustaleń włoskiej gazety Corriere Della Sera wynika, że na zbliżającym się szczycie NATO politycy mają zatwierdzić dokument roboczo zatytułowany “żadnych butów na ziemi”. W dokumencie ma zostać wprost napisane, że Pakt Północnoatlantycki nie wyśle swoich żołnierzy do walki na froncie na Ukrainie. Sprawę opisują w środę polskie i anglojęzyczne media.

Szczyt NATO w Waszyngtonie jest zaplanowany na 9-11 lipca.

At the July summit, NATO is going to include in the declaration a refusal to send troops to Ukraine – Corriere della Sera

In addition, the newspaper said, the meeting of alliance representatives will decide that the coordination of military aid to Kyiv will be handled by NATO… pic.twitter.com/bDjx3X5iBV

— NEXTA (@nexta_tv) May 8, 2024