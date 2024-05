Straż Graniczna rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się organizowaniem nielegalnej imigracji

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Radomiu rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się organizowaniem nielegalnej imigracji.

Do rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej, w tym zatrzymania 10 osób – obywateli RP oraz przeszukania należących do podejrzanych mieszkań, a także pomieszczeń biurowych siedziby powiatowego urzędu pracy doszło w ubiegłym tygodniu (21 maja 2024 roku) na terenie województwa mazowieckiego – poinformowała Straż Graniczna w środę.

“W wyniku przeszukania radomscy funkcjonariusze Straży Granicznej zabezpieczyli na miejscu kilkadziesiąt nośników danych, w tym karty sim, pendrivy, komputery oraz telefony komórkowe, jak również kilkadziesiąt pieczątek firmowych, dokumentację bankową, zaświadczenia i oświadczenia. Na poczet przyszłych kar zajęto cztery samochody o łącznej wartości 187 tys. złotych oraz środki finansowe w kwocie 187 650 złotych oraz 1 800 euro” – informuje SG.

Jak czytamy, grupa działając w okresie od 2019 do 2024 roku miała na celu organizowanie nielegalnego przekraczania polskiej granicy cudzoziemcom z krajów podwyższonego ryzyka migracyjnego (Turcja, Gruzja, Turkmenistan, Uzbekistan, Indie, Pakistan, Rwanda, Afganistan, Filipiny, Ghana, Kazachstan, Irak, Iran, Nigeria, Bangladesz, Nepal, Sri Lanka, Białoruś).

Zobacz: Organizowanie nielegalnej imigracji i legalizowanie pobytu cudzoziemców wbrew przepisom. Kilkadziesiąt osób z zarzutami

Grupa przestępcza dostarczała dokumentację niezbędną do uzyskania wizy krajowej oraz poświadczała nieprawdę, co do zamiaru zatrudnienia cudzoziemca i zapewnienia mu zakwaterowania na terytorium RP “i tym samym wyłudzania poświadczenia nieprawdy od urzędników jednego z powiatowych urzędów pracy w postaci ‘Zaświadczeń o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej’ w zakresie miejsca wykonywania pracy sezonowej przez cudzoziemca”.

“O udział w grupie przestępczej podejrzewa się między innymi urzędników państwowych, jak i osoby prywatne, które w wyniku przedmiotowego procederu uczynili sobie stałe źródło dochodu, osiągając znaczne korzyści majątkowe. Według ustaleń funkcjonariuszy Straży Granicznej, grupa działając w ten sposób mogła wyłudzić ponad 5 tys. zaświadczeń o wpisie wniosków do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowe” – podkreśla SG.

Trzem osobom spośród 10 zatrzymanych postawiono zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Wobec pięciu osób – sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. W stosunku do pozostałych 5 podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju z jednoczesnym zatrzymaniem paszportu.

nadwislanski.strazgraniczna.pl / Kresy.pl