“Nie występuje oczywiste naruszenie praworządności”. KE ogłasza decyzję w sprawie Polski

Komisja Europejska zdecydowała w środę o zakończeniu procedury z art. 7 wobec Polski. KE ocenia, że w Polsce nie występuje już “oczywiste naruszenie praworządności”. W oświadczeniu Komisji wskazano, że Polska “uznała prymat prawa UE i zobowiązuje się do wykonania wszystkich wyroków TSUE”.

W środę KE formalnie podjęła decyzję o zakończeniu procedury z artykułu 7 Traktatu o UE wobec Polski. “Komisja uważa, że ​​nie istnieje już wyraźne ryzyko poważnego naruszenia praworządności w Polsce w rozumieniu tego przepisu. Polska uruchomiła szereg środków legislacyjnych i nielegislacyjnych, aby rozwiać obawy dotyczące niezależności wymiaru sprawiedliwości, uznała prymat prawa UE i zobowiązuje się do wykonania wszystkich wyroków TSUE i ETPC dotyczących praworządności, w tym niezależności sądów” – ocenia KE.

“Dziś po prostu zostały dopełnione formalności czegoś, co zostało zapowiedziane wcześniej, zwłaszcza w zeszłym tygodniu” – oświadczyła wiceprzewodnicząca KE Vera Jourova, nawiązując do niedawnego posiedzenia ministrów spraw europejskich.

Rzecznik Komisji Eric Mamer oświadczył z kolei, że Komisja uznała, iż “nie istnieje już wyraźne ryzyko poważnego naruszenia praworządności w Polsce”.

Dodał, że KE będzie obserwować sytuację i wspierać proces “przywracania praworządności”.

Today, the @EU_Commissionhas closed the Article 7(1) TEU procedure for Poland.

There is no longer a clear risk of a serious breach of the rule of law in 🇵🇱

PL authorities took important steps to restore the #RuleOfLaw. We continue to monitor and support.

