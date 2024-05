Ormianie protestują przeciw ustępstwom terytorialnym pod wodzą biskupa [+VIDEO]

Przez Armenię przetaczają się protesty przeciwników delimitacji granicy z Azerbejdżanem, która odbywa się kosztem ustępstw terytorialnych Ormian.

Jak podał portal Svoboda.org podczas protestów w różnych częściach Armenii spowodowanych delimitacją granicy z Azerbejdżanem siły bezpieczeństwa zatrzymały łącznie 226 osób. Dane takie podało armeńskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. W aresztach na komisariatach policji brak już miejsc dla nowych zatrzymań, przytacza portal.

Wśród zatrzymanych są deputowani Zgromadzenia Narodowego Armenii, znani w kraju piosenkarze i lekarz. Naruszono nietykalność cielesną parlamentarzysty Aszota Simoniana z opozycyji. Policjant jaki dopuścił się tego został zawieszony w obowiązkach, jak podał portal News.am.



Policja próbowała także zatrzymać przywódcę ruchu organizującego protesty – „Tawusz w Imię Ojczyzny”, na którego czele stanął arcybiskup Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego Bagrat Galstanian. Tłum protestujących nie pozwolił jednak funkcjonariuszom dostać się do biskupa.



To właśnie on nawoływał ludzi do wystąpień ulicznych. Rozpoczęły się one w poniedziałek rano. Jednak wiec przeciwników władz odbywał się także w niedzielę. Jego uczestnicy ogłosili Galstaniana premierem Armenii. On sam zwrócił się do władz kościelnych o zawieszenie swoich obowiązków biskupa, by mógł poświęcić się działaniu w “ruchu narodowowyzwoleńczym”, jak to określił według portalu Svoboda.org.

Dzisiejsze protesty polegały między innymi na blokadach dróg. Ruch był uniemożliwiony na ulicach stolicy, jednak zablokowane zostały także autostrady z Erywania do Armawiru, Asztaraku i Sewanu, a także droga z Giumri.

Po południu przeciwnicy premiera Nikoła Paszyniana zajęli kompeks memorialny Sardarapat niedaleko Armawiru. Mają zamiar niedopuścić szefa rządu do monumentu.

Rząd Paszyniana właśnie zgodził się na taką delimitację granicy, która zostawiła po stronie Azerbejdżanu cztery wsie zajmowane dotychczas przez Armenię. Polityka ta wzbudza w tym drugim kraju sprzeciw od tygodni. Na czele ruchu protestacyjnego stanął diecezji tawuskiej Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego Bagrat Galstanian, który zadeklarował nawet gotowość do zajęcia fotela premiera kraju. Paszynian zareagowała na to werbalnymi atakami na narodowy kościół Ormian.



news.am/svoboda.org/kresy.pl