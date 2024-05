PKP Cargo odstawi 30 proc. pracowników na tzw. postojowy

Notowany na giełdzie przewoźnik kolejowy PKP Cargo uruchomił program mający na celu skierowanie nawet 30 procent swoich pracowników do tzw. programu „postojowego” na 12 miesięcy – podała spółka w poniedziałkowym raporcie rynkowym.

Jak podano, okresem zwolnienia od pracy będą objęte wszystkie grupy zawodowe pracowników, w tym także kierownictwo poszczególnych zakładów spółki oraz biura centrali spółki.

PKP podkreśliła, że priorytetem spółki jest zapewnienie bieżącej efektywności operacyjnej danej jednostki lub komórki organizacyjnej.

“W dniu 27 maja 2024 roku Zarząd PKP CARGO S.A. podjął uchwałę w sprawie wdrożenia od dnia 1 czerwca 2024 roku w Spółce tzw. nieświadczenia pracy. Celem powyższego jest realizacja programu naprawczego, który ma uratować i odbudować pozycję Spółki. Rozwiązanie w postaci tzw., nieświadczenia pracy było już wcześniej stosowane w PKP CARGO S.A. w latach 2008-2015, a jego główną zaletą jest utrzymanie istnienia miejsc pracy Pracowników, przy jednoczesnym uzyskaniu istotnych oszczędności wpływających pozytywnie na możliwość dalszego prowadzenia działalności przez Spółkę” – czytamy w oświadczeniu.

“Zgodnie z Uchwałą Zarządu tzw. nieświadczenie pracy obejmie maksymalnie do 30% załogi na okres 12 miesięcy. W okresie nieświadczenia pracy Pracownik otrzyma świadczenie socjalne w wysokości 60% miesięcznego ekwiwalentu pieniężnego, obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, pomniejszone o kwotę składek odprowadzanych na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz zdrowotne w części finansowanej przez ubezpieczonego i podatek dochodowy. W okresie nieświadczenia pracy Pracownik pozostaje cały czas w stosunku pracy, a okres ten zalicza się do okresu zatrudnienia i do uprawnień Pracownika, wynikających ze stosunku pracy (staż pracy, uprawnienie do urlopu wypoczynkowego, zachowanie uprawnienia do jego wymiaru, itd.). Nieświadczeniem pracy objęte będą wszystkie grupy zawodowe Pracowników, w tym kierownictwo poszczególnych zakładów Spółki oraz biur Centrali Spółki, z zastrzeżeniem, że priorytetem jest zapewnienie bieżącej sprawności operacyjnej danej jednostki lub komórki organizacyjnej” – głosi poniedziałkowy komunikat.

