Gruzin ukradł 5 pierścionków z diamentami o łącznej wartości 200 tys. złotych. Miał na koncie też inne kradzieże

Policjanci z warszawskiego Śródmieścia zatrzymali 46-letniego obywatela Gruzji, który ukradł 5 pierścionków z diamentami o łącznej wartości sięgającej 200 tys. złotych. Mężczyzna trafił do aresztu.

Warszawska policja poinformowała o sprawie w poniedziałek. Zdarzenie w wyniku którego zostało skradzionych pięć pierścionków z diamentami o łącznej wartości sięgającej 200 000 złotych miało miejsce 15 kwietnia przy ulicy Pięknej.

“Tego dnia w godzinach popołudniowych mężczyzna przyszedł do jubilera, w obecności pracownicy oglądał biżuterię. W pewnym momencie, gdy kobieta odwróciła się od mężczyzny, ten samodzielnie otworzył witrynę z drogocennymi pierścionkami z diamentami. W pośpiechu schował do kieszeni kilka pudełek z biżuterią. Sprzedawczyni zauważyła, że mężczyzna otworzył gablotę i ukradł asortyment. Próbowała ująć sprawcę kradzieży, ale ten zaczął ją szarpać oraz popchnął, co spowodowało że kobieta upadła na ziemie. W wyniku tego doznała niegroźnych obrażeń. Mężczyzna szybko wyszedł ze sklepu” – czytamy.

Po chwili na miejscu pojawili się policjanci.

Do działań przystąpili policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu. “Dzięki szeroko zakrojonym działaniom operacyjnym wpadli na trop osoby podejrzanej. Okazało się, że 46-latek po kradzieży uciekł z Warszawy i ukrywał się w Wyszkowie. Mężczyzna został zatrzymany i przetransportowany do Komendy Rejonowej Policji Warszawa I” – informuje policja w poniedziałkowym komunikacie.

Policjanci ustalili, że 46-letni Gruzin dwa dni przed kradzieżą rozbójniczą u jubilera przy ulicy Pięknej ukradł z salonu kosmetycznego przy ulicy Ordynackiej dwa telefony komórkowe o łącznej wartości ponad 3500 złotych.

Mężczyzna usłyszał zarzuty za kradzież i kradzież rozbójniczą. Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście stosując wobec 46-latka tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy.

Ponad 17 tys. przestępstw popełnili w ubiegłym roku przebywający w Polsce cudzoziemcy. Problemem jest głównie jazda po pijanemu i związane z tym łamanie zakazów sądowych. Zdaniem ekspertów, niektórzy imigranci czują się u nas bezkarnie.

Według danych z KGP, w 2023 roku przestępstwa w Polsce popełniło łącznie 17 278 przybyszów z zagranicy. To wzrost o 2,4 tys. w stosunku do 2022 roku, a zarazem pięć razy więcej niż dekadę temu. Statystyki pokazują, że przestępstw najczęściej dopuszczali się Ukraińcy (ponad 50 proc. obcokrajowców z zarzutami), a dalej Gruzini (ponad 2,7 tys.) i Białorusini (ponad tysiąc osób).

