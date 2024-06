Papież Franciszek spotkał się z prezydentem Zełenskim

W ramach szczytu G7 na południu Włoch prezydent Ukrainy Wołodymr Zełenski spotkał się z papieżem Franciszkiem.

Spotkanie papieża Franciszka z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim miało miejsce w ramach otwartej sesji szczytu G7. Biskup Rzymu spotkał się z politykiem po raz trzeci.

Prezydent Zełenski o spotkaniu z papieżem napisał na portalu X. Podziękował głowie Kościoła za “modlitwy o pokój na Ukrainie, duchową bliskość z naszym narodem i pomoc humanitarną dla Ukraińców “. Zakomunikował, że poinformował papieża o konsekwencjach rosyjskiej agresji, terroru powietrznego i trudnej sytuacji energetycznej. Podczas rozmowy Zełenski zwrócił uwagę na wysiłki Watykanu mające na celu przywrócenie pokoju, a w szczególności powrót ukraińskich dzieci uprowadzonych przez Rosję.

Czytaj: Papież uważa, że wojna na Ukrainie to “wojna światowa”

I met with @Pontifex and thanked His Holiness for his prayers for peace in Ukraine, his spiritual closeness to our people, and humanitarian aid for Ukrainians.

I informed the Pope about the consequences of Russian aggression, its air terror, and the difficult energy situation.… pic.twitter.com/MHhgrzbRZG

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 14, 2024