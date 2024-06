Były prezydent USA Donald Trump skrytykował skalę wsparcia dla Ukrainy i powiedział, że jeśli wygra, natychmiast „rozwiąże” sprawę.

Jak poinformował w sobotę portal Europejska Prawda, w Detroit w swoim przemówieniu Trump skrytykował pomoc dla Ukrainy, o którą prośby „nie ustają”.

„Zełenski jest prawdopodobnie najlepszym agentem sprzedaży ze wszystkich polityków, jaki kiedykolwiek żył. Za każdym razem, gdy przyjeżdża do naszego kraju, wyjeżdża z 60 miliardami dolarów” – powiedział były prezydent.

Trump stwierdził następnie, że „lubi Zełenskiego” za to, co zrobił podczas skandalu, który doprowadził do pierwszej próby impeachmentu Trumpa.

„Właśnie teraz, cztery dni temu, wyjechał z 60 miliardami. Wraca do domu i ogłasza, że ​​potrzebuje kolejnych 60 miliardów. I to nigdy się nie kończy, nigdy się nie kończy. Rozwiążę tę kwestię, zanim jako prezydent wejdę do Białego Domu. Jako prezydent -elekt, rozwiążę tę kwestię” – powiedział Donald Trump.

Według sekretarza generalnego Jensa Stoltenberga członkowie NATO nie osiągnęli jeszcze konsensusu w sprawie zobowiązania do corocznej pomocy finansowej dla Ukrainy.

Ostatnio wezwał sojuszników, aby co roku przeznaczali na pomoc wojskową dla Ukrainy około 40 miliardów euro.

Jak dotąd nie ma konsensusu w tej kwestii, powiedział Sekretarz Generalny. Jednak wielu członków NATO popiera ten pomysł. Zaznacza, że ​​potrzebne są nie tylko zobowiązania krótkoterminowe, ale i długoterminowe.

„Potrzebujemy nie tylko krótkoterminowych zobowiązań. Są one oczywiście mile widziane, ale jeśli będziemy mieli więcej długoterminowych, przewidywalnych zobowiązań. Zapewni to Ukraińcom lepsze planowanie, lepsze założenia… i, co najważniejsze, wyśle ​​​​sygnał do Moskwy” – powiedział.

Jens Stoltenberg powiedział w czwartek, że zachodni sojusznicy powinni dopilnować, aby nie powtórzyły się luki we wsparciu wojskowym dla Ukrainy.

W przemówieniu podczas wizyty w Finlandii Stoltenberg powiedział, że Ukraina potrzebuje „przewidywalności i odpowiedzialności” ze strony sojuszników z NATO w zakresie wsparcia wojskowego.

„W ciągu ostatnich miesięcy zaobserwowaliśmy pewne luki i opóźnienia w zapewnieniu wsparcia wojskowego Ukrainie” – powiedział podczas konferencji prasowej wraz z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem.

„Musimy dopilnować, żeby to się więcej nie powtórzyło”.

Według serwisu „Politico”, ukraińscy dygnitarze są coraz bardziej sfrustrowane ograniczonymi możliwościami szkolenia ukraińskich pilotów na F-16 w Stanach Zjednoczonych, a także w innych krajach. Próbują wpłynąć na nich, by zwiększyli swoje moce szkoleniowe. Portal powołuje się na rozmowy z ośmioma byłymi i obecnymi urzędnikami i parlamentarzystami z USA, Ukrainy i Europy.

Kresy.pl/EP