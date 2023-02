Kolejna szajka Gruzinów dokonała serii włamań. Wpadła w ręce policji

Trzech seryjnych włamywaczy, obywateli Gruzji zatrzymali kilka dni temu policjanci z Poznania. Włamywali się do domów jednorodzinnych i mieszkań. Kradli głównie złotą biżuterię i gotówkę. Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani. Grozi im do 10 lat więzienia.

Policja poinformowała o sprawie we wtorkowym komunikacie. „Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu kilka dni temu zatrzymali pod Bydgoszczą trzech Gruzinów. Mężczyźni tworzyli zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się seryjnie włamaniami do mieszkań i domów. Działali oni głównie na terenie województwa wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego oraz pomorskiego ale również innych regionów całego kraju” – podkreśla policja.

„Do wytypowanych domów albo mieszkań włamywali się wybijając szyby w drzwiach balkonowych albo nisko położonych oknach. Robili to zazwyczaj po południu, pod nieobecność domowników. Kradli zazwyczaj złoto, gotówkę oraz drobny sprzęt elektroniczny, który można było łatwo sprzedać” – czytamy.

Sprawcy zostali zatrzymani w ubiegłym tygodniu w miejscowości koło Bydgoszczy. „To była ich tymczasowa baza wypadowa na kolejne włamania. Do akcji w związku z tym włączono policjantów z Bydgoszczy. Podejrzani zostali zatrzymani w wynajmowanym lokalu. Podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli gotówkę i złotą biżuterię. Zabezpieczono także noże, bagnet, kastet, miotacz gazu oraz broń hukową bez wymaganego zezwolenia. Dodatkowo zabezpieczono fałszywe ukraińskie dokumenty, którymi posługiwali się dwaj zatrzymani” – podała policja.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się włamaniami. Niektórzy usłyszeli także zarzut posługiwania się sfałszowanymi dokumentami i nielegalnego posiadania broni.

Sąd w Poznaniu aresztował wszystkich trzech podejrzanych. Grozi im do 10 lat więzienia.

Pod koniec stycznia gliwiccy policjanci rozpracowali grupę Gruzinów, którzy kradli wartościowe przedmioty z otwartych samochodów. Działali oni nie tylko na Śląsku. Część z zatrzymanych poszukiwana była przez inne jednostki, a jeden miał zakaz przebywania w Strefie Schengen.

Niedawno warszawscy policjanci zatrzymali 31-letniego obywatela Gruzji. W grudniu ubiegłego roku dokonał serii kradzieży katalizatorów z samochodów osobowych. W aucie, którym poruszał się podejrzany policjanci znaleźli dziesięć katalizatorów ze śladami wcześniejszego wycięcia. Zatrzymany usłyszał już zarzuty związane z kradzieżami. Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota stosując wobec mężczyzny tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

W ubiegłym tygodniu policjanci zatrzymali dwóch Gruzinów podejrzanych o kradzież paliwa na kilku stacjach benzynowych – w Sierpcu, Rypinie oraz Brodnicy. Obaj usłyszeli zarzuty, na wniosek prokuratora, sąd zastosował wobec nich dwumiesięczny areszt tymczasowy. Grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Także w ubiegłym tygodniu informowaliśmy o zatrzymaniu w Rawiczu obywateli Gruzji, którzy w godzinę okradli 4 miejscowe markety. W zainteresowaniu złodziei był głównie drogi alkohol, kradli oni również artykuły chemiczne. Grozi im 5 lat więzienia.

Pod koniec grudnia informowaliśmy, że policjanci z tczewskiej komendy zatrzymali 39-latka, który usłyszał łącznie cztery zarzuty kradzieży. Obywatel Gruzji czterokrotnie okradł ten sam market. Jego łupem padły m.in. butelki whisky, piwa i kawy na łączną kwotę 3300 złotych. Mężczyzna za każdym razem kradł również koszyk sklepowy. Śledczy przedstawili mu zarzuty kradzieży, za które grozi mu do 5 lat więzienia.

Także w grudniu policjanci z warszawskiego Śródmieścia zatrzymali 4 obywateli Gruzji podejrzanych o kradzież kieszonkową. Moment przestępstwa nagrały kamery monitoringu. Pokrzywdzony w jednej chwili stracił portfel z pieniędzmi i dokumentami, policjanci odzyskali go kilka minut później. Jeden z zatrzymanych mężczyzn usłyszał także zarzut rozboju, został tymczasowo aresztowany. Za kradzież grozi im do 5 lat pozbawienia wolności, za rozbój do 10 lat więzienia.

Zwracaliśmy uwagę, że niedawno lubelscy policjanci zatrzymali dwóch obywateli Gruzji w wieku 27 i 33 lat. Mężczyźni wpadli podczas specjalnych działań wymierzonych przeciwko mieszkaniowym włamywaczom. Na chwilę obecną policjanci udowodnili im trzy przestępstwa, a łączne straty oszacowano na blisko 20 tysięcy złotych.

Także krakowscy policjanci zatrzymali w grudniu 31-letniego obywatela Gruzji podejrzanego o włamania do mieszkań na terenie Nowej Huty. Łupem złodzieja padły głównie pieniądze w polskiej i zagranicznej walucie oraz biżuteria o łącznej wartości ponad 160 tys. złotych.

W grudniu kutnowscy policjanci zatrzymali obywatela Gruzji, który w jednym z kantorów usiłował wymienić podrobione banknoty. 29-letni mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania wprowadzania do obiegu podrobionych banknotów, za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu podejrzany najbliższe dwa miesiące spędzi w areszcie.

Jak informowaliśmy, pod koniec listopada Gruzin próbował ukraść perfumy w drogerii na warszawskiej Pradze Północ. Ochroniarz chciał powstrzymać złodzieja, a ten wyciągnął nóż i go zaatakował. Obywatel Gruzji został zatrzymany i trafił do aresztu. Grozi mu 10 lat więzienia.

W lipcu w Warszawie zatrzymano dwóch obywateli Gruzji podejrzanych o kradzieże samochodów. Z kolei krakowska policja zatrzymała czterech Gruzinów trudniących się kradzieżą samochodowych katalizatorów, a także pasera – Polaka.

W czerwcu Gruzin przyłapany przez funkcjonariuszy Policji z Hajnówki na przewozie nielegalnych imigrantów usiłował zaatakować kijem bejsbolowym policjantkę.

Sąd Okręgowy w Łodzi skazał w maju 43-letniego obywatela Gruzji Mamukę K. na 25 lat pozbawienia wolności. Sąd uznał cudzoziemca winnym pobicia i zabójstwa łodzianki o imieniu Paulina. Mamuka K. będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie po odbyciu 20 lat kary. W jej poczet zaliczono czas, który skazany spędził od 1 listopada 2018 roku w areszcie tymczasowym.

Także w maju br. zatrzymano 26-letniego obywatela Gruzji, który w jednym z marketów w Mianowicach dokonał kradzieży rozbójniczej przy użyciu noża.

policja.pl / Kresy.pl