Islamiści wzięli zakładników w rosyjskim areszcie [+VIDEO]

Grupa więźniów, w tym kaukascy zwolennicy tzw. “Państwa Islamskiego”, zdołała wyrwać się z cel i wziąć za zakładników rosyjskich funkcjonariuszy. Zostali zabici w czasie szturmu.

W niedzielę rano sześciu skazanych i podejrzanych przetrzymywanych w areszcie w Rostowie nad Donem zdołało wziąć dwóch funkcjonariuszy na zakładników. Jeden z nich to oficer operacyjny, drugi inspektor nadzorujący. Bunt więźniów zaczął się na wewnętrznym dziedzińcu jednostki. Udało im się wziąć zakładników ponieważ posiadali broń: toporek strażacki, nóż i gumową pałkę, podała agencja informacyjna TASS. Jeden z zakładników został skrępowany kajdankami.

📍In Russia, ISIS detainees overpowered the police officers in Rostov Detention Centre and took them hostage. They hang their flags in the center and share their videos. Russian security forces have reinforced the area. pic.twitter.com/X7G6JvLjol

— Çağatay Cebe (@Mucagcebe) June 16, 2024