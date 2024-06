Stoltenberg: Nie ma konsensusu w sprawie 40 miliardów euro dla Ukrainy

Brytyjska United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) podała w sobotę, że chodzi o statek, który został zaatakowany 13 czerwca. To pływający pod banderą Liberii, ale należący do spółki zarejestrowanej w Grecji statek Tutor, służący do przewozu węgla. Znajduje się on na Morzu Czerwonym. To pierwsza jednostka do ataku na którą Jemeńczycy wykorzystali skutecznie zdalny aparat pływający - dron morski, jak informowaliśmy już na naszym portalu.

Dowództwo Centralne Sił Zbrojnych USA (CENTCOM) podało, że atak spowodował pożar w maszynowni, ale też poważny napływ wody. Marynarze poprosili o ewakuację. Podjął ich amerykański okręt USS Philippine Sea "i partnerzy", jak podała Al Mayadeen. Początkowo informowano, że atak nie spowodował obrażeń u członków załogi. Jednak CENTCOM podało, że jeden z 22 marynarzy ma status zaginionego. To Filipińczyk, podał "The Filipino Times". Statek powoli tonie. Będzie to druga jednostka zatopiona przez atak Hutich.