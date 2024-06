“2129 zł kieszonkowego dla imigrantów w Polsce, zakwaterowanie i wyżywienie”. Burza wokół zapisów unijnej dyrektywy

W dzienniku urzędowym UE pojawiła się dyrektywa “w sprawie ustanowienia norm dotyczących przyjmowania osób ubiegających się o ochronę międzynarodową”. Jej zapisy wywołały burzę w sieci. “Odpowiedni standard zakwaterowania, pełne wyżywienie, do tego 2129 zł kieszonkowego” – zwracają uwagę komentatorzy.

Pod koniec maja w dzienniku urzędowym UE opublikowano dyrektywę 2024/1346 “w sprawie ustanowienia norm dotyczących przyjmowania osób ubiegających się o ochronę międzynarodową”. Opisane w niej warunki i świadczenia będą musiały być wprowadzone w Polsce do 12 czerwca 2026 roku. W niedzielę jej zapisy wywołały burzę w mediach społecznościowych.

Komentatorzy zwracają uwagę m.in. na punkt 11. dokumentu: “Należy ustanowić normy dotyczące warunków przyjmowania osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, które są wystarczające do zapewnienia im odpowiedniego poziomu życia i porównywalnych warunków życia we wszystkich państwach członkowskich. Harmonizacja warunków przyjmowania osób ubiegających się o ochronę międzynarodową powinna pomóc w ograniczaniu wtórnego przemieszczania się tych osób, na które wpływ ma zróżnicowanie warunków ich przyjmowania”.

Do sprawy odniósł się m.in. były europoseł PiS Jacek Saryusz-Wolski. “Oznacza to że imigranci mogą dostawać warunki pobytu i wypłaty finansowe odbiegające w górę od warunków życia obywateli danego kraju, i to dodatkowo na tychże obywateli koszt. Może to stworzyć sytuacje zapalne” – napisał na platformie X.

Na profilu Służby w akcji zwrócono z kolei uwagę, że zgodnie z zapisami dyrektywy migranci nabywają “prawo do świadczeń materialnych, takich jak kieszonkowe, wyżywienie, odzież i artykuły higieny osobistej”.

“Kieszonkowe ma być zrównane i być takie same jak w innych krajach członkowskich. W Niemczech np. obecnie jest to 502 Euro ( 2 tys. 129 zł) miesięcznie. Czyli tyle w Polsce może dostać kieszonkowego osoba ubiegająca się o azyl” – czytamy.

Dodatkowo, “dzieci osób ubiegających się o ochronę międzynarodową mają prawo do edukacji na takich samych zasadach jak obywatele danego państwa członkowskiego”.

Na profilu zwrócono także uwagę, że według omawianych przepisów migrant “ma prawo do zakwaterowania, które powinno zapewniać im odpowiedni standard życia i bezpieczeństwo”.

“Czyli tak: migrantom przysyłanym z Niemiec musimy zapewnić takie same zasiłki i warunki bytu jakie dają Niemcy. Jednocześnie, z uwagi na procedurę nadmiernego deficytu, musimy ściąć do pniaka emerytury, zasiłki i zarobki Polaków. Kto przeciwko, ten rasista i Putin. Aleście Polskę załatwili tym swoim Tuskiem i jego pacynkami, cymbały skończone…” – sprawę skomentował publicysta Rafał Ziemkiewicz.

“Polscy emeryci mają mieć polskie emerytury. Murzyni w Polsce mają za to mieć niemieckie zasiłki, wyższe niż polskie emerytury. Rozumiecie to? Szykują nam murzyńską arystokrację za nasze własne pieniądze” – ocenił w swoim wpisie Tomasz Sommer.

“Odpowiedni standard zakwaterowania, – pełne wyżywienie, – i do tego 2129 zł kieszonkowego. Rozumiecie teraz, dlaczego NFZ nie płaci na czas szpitalom, będą podwyżki podatków, ale nie pensji w budżetówce i kończymy z inwestowaniem w rozwój Polski?” – pytają w mediach społecznościowych użytkownicy.

Na co Tusk zgodził się w grudniu?

– Odpowiedni standard zakwaterowania,

– pełne wyżywienie,

– i do tego 2129 zł kieszonkowego.

W maju Rada UE zatwierdziła tzw. pakt migracyjny. Chodzi o mechanizm “obowiązkowej solidarności” przy relokacji imigrantów. Polska, podobnie jak Węgry, głosowała przeciwko każdemu z 10 rozporządzeń wchodzących w skład paktu. Swój sprzeciw wobec “obowiązkowej solidarności” zgłosiła także Słowacja.

Mechanizm tzw. “obowiązkowej solidarności” nakłada od 2026 roku na kraje członkowskie obowiązek przyjmowania migrantów w ramach relokacji lub wniesienia opłaty 20 tys. euro za jednego imigranta.

