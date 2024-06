Coraz więcej nielegalnych imigrantów w Polsce. W tle działania organizacji “humanitarnych”

W mediach społecznościowych pojawiły się doniesienia o nielegalnych imigrantach w Białowieży. Wskazują one, że to organizacje “humanitarne” zapraszają migrantów do przygranicznej gminy.

Profil Służby w akcji opublikował w sobotę na platformie X wpis dotyczący obecności nielegalnych migrantów we wsi Czerlonka niedaleko Białowieży na Podlasiu, powołując się na miejscową radną i sołtys Czerlonki. “Praktycznie codziennie, przez większość dnia na przystanku przesiadują imigranci, którym udało się nielegalnie przedostać przez granicę. Ludzie boją się wyjść wieczorami na ulice, a przez to że przystanek jest ciągle okupowany dzieci boją się tam stanąć, by zabrał ich autobus szkolny” – podkreślono we wpisie.

Jak czytamy, władze Białowieży wskazują, że to efekt działania takich organizacji jak m.in. Podlaskie OPH (Ochotnicze Pogotowie Humanitarne): “Mają oni swój ‘alarmowy’ numer WhatsApp rozsyłać na grupach imigranckich, sam numer przekazują też innym imigrantom, ci imigranci którym pomogli”.

“Na WhatsApp następnie ustawiana jest mapka z pinezką wskazującą na ten przystanek (około 5 km od granicy). Zrobiono sobie więc tam nijako punkt zbiorczy. To tam imigranci wypełniają dokumenty o pełnomocnictwo i wniosek o azyl w Polsce, następnie czekają godzinami na Straż Graniczną, z której zrobili sobie wręcz taksówkę do ośrodka” – kontynuuje profil Służby w akcji.

“Mamy też informację, że Podlaskie OPH przywozi w te miejsce nielegalnych imigrantów z innych miejsc, być może zebranych z okolicznych lasów” – dodano we wpisie.

Zgłosiła się do nas radna sołecka i sołtys Czerlonki w gm. Białowieża, poprosiła nas o pomoc w nagłośnieniu tematu, bo nikt im nie chce pomóc. Praktycznie codziennie, przez większość dnia na przystanku przesiadują imigranci, którym udało się nielegalnie przedostać przez granicę.… pic.twitter.com/cAmZWSzW5x — Służby w akcji 👮 (@Sluzby_w_akcji) June 15, 2024

