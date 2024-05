Ukrainiec kupił prawo jazdy i przyszedł do urzędu wymienić je na prawdziwe

42-letni Ukrainiec przyszedł do urzędu z fałszywym zagranicznym prawem jazdy. Próbował wymienić kupiony dokument na polski. Teraz grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Kilka dni temu do urzędu na warszawskich Bielanach przyszedł obywatel Ukrainy, aby wymienić swoje prawo jazdy. “Urzędniczka miała duże wątpliwości co do legalności i autentyczności dokumentu, dlatego sprawa została zgłoszona na policję. Bardzo szybko okazało się, że 42-latek kupił prawo jazdy na Ukrainie i liczył na to, że uda mu się oszukać urzędnika i na podstawie fałszywego dokumentu wyrobi sobie polskie prawo jazdy” – podkreśla policja.

42-latek został zatrzymany i przewieziony do komendy przy ulicy Żeromskiego. Obywatel Ukrainy usłyszał zarzut za przedłożenie podrobionego dokumentu i poświadczenie nieprawdy poprzez wprowadzenie w błąd urzędnika. Mężczyźnie grozi teraz kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Ponad 17 tys. przestępstw popełnili w ubiegłym roku przebywający w Polsce cudzoziemcy. Problemem jest głównie jazda po pijanemu i związane z tym łamanie zakazów sądowych. Zdaniem ekspertów, niektórzy imigranci czują się u nas bezkarnie.

Według danych z KGP, w 2023 roku przestępstwa w Polsce popełniło łącznie 17 278 przybyszów z zagranicy. To wzrost o 2,4 tys. w stosunku do 2022 roku, a zarazem pięć razy więcej niż dekadę temu. Statystyki pokazują, że przestępstw najczęściej dopuszczali się Ukraińcy (ponad 50 proc. obcokrajowców z zarzutami), a dalej Gruzini (ponad 2,7 tys.) i Białorusini (ponad tysiąc osób).

zoliborz.policja.gov.pl / Kresy.pl