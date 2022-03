System Krasucha-4 przechwycony przez Ukraińców. Trafi do USA na badania [+FOTO]

Zaawansowany rosyjski system walki elektronicznej Krasucha-4, który przechwycono na polu walki na Ukrainie, zostanie przewieziony do zbadania do USA – napisał w środę brytyjski dziennik Daily Telegraph.

Część jednego z systemów Krasucha-4 została przechwycona przez ukraińskie wojsko w czasie walk pod Kijowem. Daily Telegraph podał w środę, że moduł dowodzenia został znaleziony leżący na boku. Na jego szczycie znajdowały się maskujące gałęzie. Moduł uległ prawdopodobnie wypadkowi i został uznany przez rosyjskie wojska za niemożliwy do odzyskania. Pomimo uszkodzeń, zasadnicza konstrukcja nie została naruszona. Prawdopodobnie nie próbowano go zniszczyć.

Daily Telegraph podaje, że system zostanie prawdopodobnie przetransportowany do bazy lotniczej w Ramstein w Niemczech. Następnie trafi do USA, gdzie zostanie poddany badaniom.

