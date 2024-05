Głównodowodzący szwedzkiej armii: Putin bacznie przygląda się Gotlandii

Putin ma oboje oczu skierowanych na Gotlandię. Jego celem zdobycie kontroli nad Morzem Bałtyckim – uważa gen. Micael Bydén, głównodowodzący sił zbrojnych Szwecji.

Głównodowodzący szwedzkich sił zbrojnych, gen. Micael Bydén powiedział w rozmowie z niemiecki serwisem RND, że rosyjski prezydent Władimir Putin wyraźnie koncentruje swoją uwagę na Gotlandii. To szwedzka wyspa o znaczeniu strategicznym na Morzu Bałtyckim, między Sztokholmem a obwodem królewieckim (kaliningradzkim).

„Jestem pewien, że Putin ma nawet oboje oczu skierowanych na Gotlandię. Jego celem zdobycie kontroli nad Morzem Bałtyckim” – powiedział gen. Bydén. Jego zdaniem, Kreml może też zwracać uwagę na fińskie Wyspy Alandzkie.

„Jeśli Rosja przejmie kontrolę nad Bałtykiem i odetnie go, będzie to mieć ogromny wpływ na nasze życie – w Szwecji i we wszystkich innych państwach nadbałtyckich. Nie możemy na to pozwolić” – zaznaczył. Podkreślił też, że „Morze Bałtyckie nie może stać się placem zabaw Putina, gdzie mógłby napawać przerażeniem członków NATO”.

Głównodowodzący szwedzkich sił zbrojnych powiedział też, że gdyby Rosja przeprowadziła inwazję na Gotlandię i zajęła ją, to mogłaby zagrażać państwom natowskim od strony Bałtyku. „To byłby koniec pokoju i stabilności w regionach nordyckim i bałtyckim” – dodał.

Portal „Politico” zaznacza, że w ostatnim czasie Szwecja boryka się na presję na swoją wyłączną strefę ekonomiczną u wschodnich wybrzeży Gotlandii, gdzie działa rosyjska flota „tankowców-cieni”, licząca szacunkowo 1400 statków. Operuje ona jednak poza oficjalnym sektorem morskim i formalnie nie jest częścią żadnych sił zbrojnych, stąd NATO ma tu niewielkie pole do działania. W kwietniu strona szwedzka zakomunikowała, że rozwiązaniem tej kwestii powinna zająć się Komisja Europejska w ramach nowego pakietu sankcji wymierzonych w Rosję.

Gotlandia była miejscem stacjonowania szwedzkiego garnizonu w przeszłości, w tym w okresie zimnej wojny. W 2005 roku wyspa została jednak zdemilitaryzowana. Sytuacja zmieniła się w 2016 roku, parę lat po rosyjskiej aneksji Krymu.

Dodajmy, że Gotlandia, największa wyspa Szwecji, ma strategiczne znaczenie i leży około 330 kilometrów (205 mil) od Kaliningradu, siedziby rosyjskiej Floty Bałtyckiej. W 2019 r. Szwecja rozmieściła na wyspie unowocześniony system obrony przeciwrakietowej ziemia-powietrze.

Na początku 2022 roku, przed rosyjską inwazją na Ukrainę, szwedzkie siły zbrojne poinformowały o zwiększeniu aktywności na Gotlandii.

Politico / Kresy.pl