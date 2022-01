Szwecja zwiększa aktywność wojskową na Gotlandii. Powód – działania Rosji

Zapisz się w poniższym formularzu, aby otrzymywać pełny Kresowy Przegląd Tygodnia co tydzień na swoją skrzynkę mailową:

Ukraina, Litwa i Białoruś - ukraińscy śledczy chcą zatrzymać byłego prezydenta Ukrainy Petra Poroszenkę, gdy ten wróci w poniedziałek do ojczyzny; Rada Ministrów Ukrainy podjęła decyzję o objęciu regulacją cen podstawowych produktów żywnościowych; 80 znaków pamięci w miejscu dawnych żydowskich cmentarzy i dołów śmierci ofiar Holokaustu zostało odnowionych przez środowiska żydowskie na Ukrainie; firma SpaceX wystrzeliła w kosmos ukraińskiego satelitę Sicz-2-30; tylko co trzeci dorosły mieszkaniec Ukrainy był w grudniu 2021 roku gotów do udziału w masowych protestach; SBU ujawniła i zatrzymała agenta rosyjskiego wywiadu wojskowego, który planował przeprowadzenie serii zamachów terrorystycznych w regionie Odessy; linia kredytowa o wartości miliarda dolarów to decyzja władz na Tajwanie, która ma służyć wsparciu tajwańskich inwestycji na Litwie; 45-letni mieszkaniec Mohylewa na Białorusi usłyszał wyrok dwóch lat kolonii karnej za napisanie nieprzychylnych komentarzy o zabitym funkcjonariuszu białoruskiego KGB; Prokuratura Generalna Białorusi ujawniła, że skierowała do 17 państw wnioski o pomoc prawną w sprawie dotyczącej „ludobójstwa narodu białoruskiego”.