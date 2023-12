Zełenski: nas do NATO nie zapraszają, głosy o jakimś częściowym członkostwie to majaczenie

Nie jesteśmy zaproszeni do NATO, a sygnały o jakimś częściowym członkostwie to, mówiąc wprost, majaczenie – przyznał prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.

We wtorek podczas dużej konferencji prasowej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wypowiedział się między innymi na temat kwestii przystąpienia tego państwa do NATO.

„Wiemy, że to [przystąpienie do NATO – red.] do dla nas obecnie najpotężniejszy wariant. Nie jesteśmy zaproszeni do NATO, a sygnały o jakimś częściowym członkostwie to, mówiąc wprost, majaczenie” – powiedział Zełenski.

Prezydent przyznał, że pojawiają się obecnie pewne sygnały o częściowym członkostwie w NATO. Jednakże, zaznaczył, Ukraina nigdy nie otrzymała jasnej propozycji tego rodzaju. Powiedział, że i jemu samemu trudno wyobrazić sobie zrealizowanie którejś z takich propozycji.

Zełenski powiedział też, że prezydent Rosji wyraźnie sygnalizuje, że nie chce pokoju. Dlatego, gdyby Ukraina przystąpiła do NATO, to istnieje ogromne ryzyko bezpośredniej konfrontacji Rosji z wojskami NATO.

„Czy kraje NATO wejdą walczyć za część Ukrainy, jaka ma ten czy inny status w NATO?” – pytał ukraiński prezydent. „Nie uznajemy razem z wami okupowanych terytoriów za rosyjskie. Stąd, to oznacza, że my z wami nie całkiem jesteśmy w NATO”.

Ponadto, Zełenski uważa za „fantazję” wariant o jakimś częściowym przystąpieniu Ukrainy do NATO, w sytuacji, gdy jej część jest okupowana.

W kwestii mobilizacji na Ukrainie, prezydent zapowiedział, że nie podpisze stosownej ustawy, jeśli będzie ona zakładała powoływanie do ukraińskiego wojska kobiet. Potwierdził jednak, że jeśli będą przekonujące argumenty za mobilizacją mężczyzn w wieku poniżej 27 lat, na przykład 25-latków, to poprze taką inicjatywę. Przyznał zarazem, że Siły Zbrojne Ukrainy wystąpiły z wnioskiem o zmobilizowanie 450-500 tys. ludzi.

Ostatnio „The Economist” pisał, że ukraińska armia ma problemy ze znajdowaniem nowych rekrutów.

Unian / Kresy.pl