Dwóch Brytyjczyków i Marokańczyk skazani na śmierć przez sąd DRL [+VIDEO]

Dwóch Brytyjczyków i Marokańczyk, którzy walczyli po stronie Ukraińców w wojnie z Rosją, zostało skazanych w czwartek na śmierć przez sąd samozwańczej Donieckiej Republice Ludowej – podała agencja prasowa Reuters.

Sąd w samozwańczej Donieckiej Republice Ludowej uznał – Brytyjczyków Aidena Aslina i Shauna Pinnera oraz Marokańczyka Brahima Saadouna – winnymi „działalności najemniczej i popełniania działań mających na celu przejęcie władzy i obalenie porządku konstytucyjnego DRL” – cytuje w urzędnika sądowego agencja informacyjna Interfax.

Trzej mężczyźni zostali schwytani podczas walki o Ukrainę przeciwko Rosji i siłom wspieranym przez Rosję. Ich prawnik powiedział, że odwołają się od decyzji.

⚡️⚡️⚡️The so-called „#DPR” court sentenced to the death penalty foreign servicemen who took part in military actions as part of the Armed Forces of #Ukraine.#British citizens Sean Pinner and Aiden Aslin and #Moroccan Saadoun Brahim were sentenced to death by firing squad. pic.twitter.com/xqg1r8fsml

— NEXTA (@nexta_tv) June 9, 2022