Polski czołg PT-91 Twardy zniszczony na Ukrainie

W mediach społecznościowych opublikowano nagranie, na którym można dostrzec zniszczony czołg podstawowy PT-91 Twardy.

Ukraińskie czołgi T-72EA i PT-91 Twardy wraz z transporterem opancerzonym M113 zostały zniszczone przez wojska rosyjskie w obwodzie zaporoskim – podkreślił w niedzielnym wpisie na Twitterze profil Ukraine Weapons Tracker. „To pierwsza potwierdzona strata PT-91 przekazanego przez Polskę” – czytamy.

Do wpisu dodano nagranie, na którym można dostrzec zniszczony czołg.

#Ukraine: Ukrainian T-72EA and PT-91 Twardy tanks along with a M113 APC were destroyed by the Russian army in #Zaporizhzhia Oblast.

This is the first confirmed loss of the PT-91 donated by Poland. pic.twitter.com/fKXp577ZHx

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) July 9, 2023