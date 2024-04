Ławrow tłumaczy przetrzymywanie Tadżyków na rosyjskich granicach walką z terroryzmem

Jeszcze w niedzielę pisaliśmy na naszym portalu o ​​ponad dwustu obywatelach Tadżykistanu, którzy utknęli na ziemi niczyjej w strefie na orenburskim odcinku granicy kazachstańsko-rosyjskiej, przed przejściem granicznym Sagarczin. Według relacji sprzed czterech dni część oczekujących Tadżyków miała tam koczować już od trzech dób.

Sytuacja ta może być nową polityką Rosji wobec przyjeżdżąjących z Tadżykistanu wynikającą z ataku terrorystycznego pod Moskwą, jaki miał miejsce 22 marca na centrum koncertowe Crocus Hall. Państwo Islamskie (ISIS), a konkretnie jego środkowoazjtyckie skrzydło “Wilajet Chorasan”, wzięło na siebie odpowiedzialność za zamach.

W związku z atakiem terrorystycznym zatrzymano już kilkanaście osób, w tym czterech podejrzanych o bezpośrednie sprawstwo – Dalerjona Mirzojewa, Sajdakramiego Rachabalizoda, Szamsidina Faridunie i Muhammadsobira Fajzowa. To obywatele Tadżyskistanu. Najnowszym zatrzymanym jest kolejny Tadżyk – Dżumochon Kurbonow, który trafił do aresztu w tym tygodniu. W sobotę władze Tadżykistanu zaleciły swoim obywatelom wstrzymać się z podróżami do Rosji.

Blokowanie dostępu do Rosji może mieć dla Tadżykistanu. To najuboższe z państw Azji Środkowej. Bardzo wielu Tadżyków migruje do Rosji w celach zarobkowych. To trzecia co do wielkości grupa imigrantów zarobkowych w tym państwie. W zeszłym roku w celu podjęcia pracy do Rosji wjechało 652 tys. obywateli Tadżykistanu, podało BBC. W 2023 r. wartość przekazów międzynarodowych od migrantów tadżyckich do ojczyzny wyniosła 5,7 mld dolarów, co odpowiada 48,2 proc. PKB Tadżykistanu, jak wyliczył Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa.

