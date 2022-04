Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow przekonywał w czwartek, że Ukraina przedstawiła rosyjskiej delegacji projekt porozumienia pokojowego zawierający elementy sprzeczne z poprzednim porozumieniem. Strona ukraińska uważa komentarz Ławrowa za „czystą propagandę”.

Kreml uważa, że rozmowy z Ukrainą nie postępują szybko i oskarżył Zachód o próby wykolejenia negocjacji poprzez podnoszenie zarzutów o zbrodnie wojenne rosyjskich wojsk na Ukrainie.

Nowy projekt Ukrainy, zdaniem Ławrowa, przewiduje, że status Krymu, który Moskwa nielegalnie zajęła w 2014 roku, powinien zostać podniesiony na spotkaniu prezydentów obu krajów. Powiedział również, że Ukraina może przeprowadzać ćwiczenia wojskowe z zagranicznymi siłami bez uzyskania zgody Rosji, z czym Moskwa się nie zgadza.

„Taka niezdolność do porozumienia po raz kolejny podkreśla prawdziwe intencje Kijowa, jego stanowisko przeciągania, a nawet podważania rozmów poprzez odchodzenie od osiągniętych porozumień” – powiedział Ławrow, dodając, że propozycje są „nie do przyjęcia”.

Kijów deklaruje, że jest zaangażowany w rozmowy, ale nie chce zrezygnować ze swojej suwerenności i integralności terytorialnej.

Doradca prezydenta Mychajło Podolak, jeden z ukraińskich negocjatorów, powiedział, że uwagi Ławrowa należy postrzegać jako taktykę podważania Ukrainy lub odwracania uwagi od oskarżeń o popełnianie zbrodni wojennych przez rosyjskie wojsko.

„Wprowadzanie jakichkolwiek zmian do naszej pozycji w celu jej osłabienia byłoby bezcelowe” – powiedział w pisemnych komentarzach dla Reutera. „Pan Ławrow nie jest bezpośrednio związany z procesem negocjacji, więc jego wypowiedzi są czystą propagandą”.

Szef rosyjskiego MSZ zapowiedział, że Rosja jest wciąż chętna do kontynuowania rozmów i zabezpieczenia własnych żądań. „Pomimo wszystkich prowokacji delegacja rosyjska będzie kontynuować proces negocjacji, naciskając na nasz własny projekt umowy, który jasno i w pełni określa nasze początkowe i kluczowe stanowiska oraz wymagania” – powiedział. „Postrzegamy to jako dowód na to, że reżim kijowski jest kontrolowany przez Waszyngton i jego sojuszników, którzy popychają prezydenta Zełenskiego do kontynuowania działań militarnych” – oskarżył Ławrow.

