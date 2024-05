Emigracyjny działacz wtargnął z grupą zbrojnych do pałacu prezydenta Konga – pucz udaremniono [+VIDEO/+18]

Christian Malanga, który poprowadził grupę kilkudziesięciu bojowników do ataku na pałac prezydencki w Kinszasie został zabity przez żołnierzy. Jego syn, uczestniczący w puczu, został ujęty.

Pierwsze starcia w stolicy Demokratycznej Republiki Konga, Kinszasie miały miejsce około godziny 4:30 w niedzielę, jak podała CBS News. Doszło do strzelaniny pomiędzy mężczyznami w mundurach wojskowych a strażnikami Vitala Kamerhe, parlamentarzysty i kandydata na przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Konga w czasie ataku na rezydencję tego ostatniego, znajującą się około w odległości około 2 km od pałacu prezydenckiego.

Strażnicy Kamerhe zdołali odeprzeć napastników, za cenę dwóch ofiar. Zginął też jeden bojówkarz. Wkrótce potem na jednym z portali społecznościowych zaczęła być nadawana na żywo akcja zajęcia oficjalnej siedziby prezydenta Demokartycznej Republiki Konga. Autorem nagrania i przywódcą zamachowców okazał się Christian Malanga Musumari.

41-letni mężczyzna dzieciństwo spędził na emigracji w Szwajcarii a następnie w Eswatini i USA, gdzie jego rodzina otrzymała azyl polityczny. W 2006 r. Malanga wrócił do ojczyzny, gdzie odbył służbę wojskową, dochodząc do stopnia kapitana. Od 2010 r. prowadził w Kongo biznes, a w 2011 r. wystartował w wyborach parlamentarnych, jako działacz opozycyjny wobec ówczesnego prezydenta Josepha Kabili. Aresztowany tuż przed dniem wyborów, spędził w celi dwa tygodnie. W 2012 r. wyjechał do USA, gdzie kontynuował działalność biznesową, ale też założył partię polityczną – Zjednoczoną Partię Kongolijską, próbując zmobilizować diasporę do jej poparcia.

W niedzielę rano na czele kilkudziesięciu zbrojnych, w tym swojego syna, Malanga wtargnął do pałacu prezydenckiego. Na maszt przed gmachem zamachowcy wciągnęli falgę Zairu – tak państwo nazywało się w czasach dyktatury Mobutu Sese Seko, w latach 1971-1997. Taką samą flagę napastnicy mieli naszytą na mundury. Skandowali również nazwę Zairu. Sam Malanga napisał także na Facebooku hasło: “Nowy Zair”, jak podała Agencia Nova i wygłaszał pogróżki pod adresem władz państwa.

In Africa, Things have not changed . The only classic coups were led by capturing national tv / radio,u objectively don’t achieve anything by entering in empty palais. This is a band of thugs who were simply working as hitmen, in frenzy pic.twitter.com/naBLV6IcgW

In the first video, made earlier this morning at the Palais de la Nation, Christian Malanga (who is already called “President Malanga” by his son) and his men replacing the flags of the DRC 🇨🇩 with the flags from Zaire. And declaring a new Zaire republic.

In the second video.… pic.twitter.com/4n1KTNfEVX

— Typical African (@Joe__Bassey) May 19, 2024