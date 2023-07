Konfederacja chce rozszerzenia referendum w sprawie imigrantów. Zaproponowała pięć pytań

PiS podniósł temat referendum ws. imigracji, jednak nie należy zawężać go do jednej cząstkowej unijnej regulacji; proponujemy rozszerzenie referendum do pięciu pytań – oświadczył w poniedziałek lider Konfederacji i Ruchu Narodowego, poseł Krzysztof Bosak.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział w czerwcu przeprowadzenie referendum w sprawie relokacji migrantów. Ma to związek z nowym unijnym mechanizmem „obowiązkowej solidarności”, który zakłada m.in. relokację migrantów i kary finansowe za jej niewykonanie. Jak podkreślił Bosak podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, PiS podniósł temat referendum ws. imigracji, jednak w ocenie Konfederacji, temat jest na tyle ważny, że „nie można zawężać go do jednej cząstkowej unijnej regulacji”. Wskazał, że Konfederacja proponuje rozszerzenie referendum do pięciu pytań. „Chodzi o to, żeby rząd ustalił czy społeczeństwo popiera jego działania” – powiedział.

Pierwsze pytanie dotyczyłoby kwestii relokacji.

Przedstawił dodatkowo propozycję następujących pytań: Czy Pan/Pani popiera świadczenia socjalne dla imigrantów nie będących obywatelami UE?; czy Pan/Pani popiera wypłacanie imigrantom minimalnej polskiej emerytury w sytuacji, w której imigrant nie odpłacał składek emerytalnych do ZUS lub innego właściwego organu ubezpieczeń społecznych w Polsce przez okres upoważniający do uzyskania takiego świadczenia przez Polaków?; Czy Pan/Pani popiera wprowadzanie ułatwień i uproszczeń w wydawaniu zgody na pobyt w Polsce dla imigrantów z państwo odmiennych kulturowo dla polski np. państw islamskich?; czy Pan/Pani popiera projekt MSZ który zakłada przyjmowanie do Polski co najmniej 400 tys. imigrantów rocznie.

Poseł zauważył, że w sprawie migracji należy zacząć rozmawiać o „konkretach, konkretnych liczbach i rozwiązaniach”.

„PiS chciałby zwekslować dyskusję o masowej imigracji, o modelu migracyjnym na Unię Europejską. My odbijamy piłeczkę i mówimy: zapytajmy Polaków o to, co robi polski rząd. O to jak na prawdę wygląda ta polityka” – zaznaczył.

Jeżeli mamy robić referendum, to zajmijmy się w nim CAŁĄ polityką imigracyjną, a nie tylko niewielkim, najwygodniejszym dla PiSu wycinkiem. Konfederacja proponuje pięć kluczowych pytań, które wytyczą kierunek polskiej polityki imigracyjnej na kolejne lata. pic.twitter.com/emDJVzTKwm — Michał Wawer (@MichalWawer) July 3, 2023

„Zapytajmy Polaków czy chcą odpowiedzialnej polityki migracyjnej, czy może tego co proponował premier Tusk, a teraz realizuje Morawiecki” – powiedział. Wyraził opinię, że obaj – Tusk i Morawiecki – są hipokrytami i usiłują przerzucać się odpowiedzialnością.

„Obserwujemy w ostatnich dniach również wszystko to, co dzieje się we Francji. Te olbrzymie zamieszki. Polska powinna być mądra przed szkodą, a nie po szkodzie” – podkreśliła z kolei rzecznik Konfederacji, wiceprezes Ruchu Narodowego Anna Bryłka.

„Trzeba wyciągnąć wnioski z tej polityki migracyjnej, którą prowadziły państwa Zachodu, a nie popełniać ich błędy” – dodała.

Rzeczpospolita poinformowała w czerwcu, że MSZ chce ułatwić imigrację do Polski obywatelom ponad 20 państw. Ministerstwo chce umożliwić im ubieganie się o wizę bezpośrednio w polskim MSZ, a nie w konsulacie. Przyjęto, że będzie to „nie mniej niż 400 tys. osób rocznie”.

W kwietniu zwracaliśmy uwagę, że MSZ chce przyspieszyć też procedury związane z zatrudnianiem w Polsce pracowników sezonowych z Azji i z Afryki. Ma temu służyć stworzenie polskiego konsulatu w Bangladeszu i więcej pracowników w konsulacie w Indiach.

W 2022 roku w Polsce wydano prawie 365,5 tys. zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, z czego ponad 136 tys. zezwoleń dotyczy osób z krajów muzułmańskich, w większości z Azji Centralnej – wynika z danym rządu.

Jak informowaliśmy, w czerwcu 2022 r. think tank „Wise Europa” opublikował dokument pt. „Gościnna Polska 2022+”. Dotyczył on kwestii imigracji. Materiał został podany przez największe polskie media, m.in. Polską Agencję Prasową. Ambasada Ukrainy w Polsce objęła projekt patronatem honorowym, a był on współfinansowany przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego. Wskazano, że Polska zmienia się z państwa emigracyjnego w imigracyjne.

Już wcześniej zwracaliśmy uwagę, że w ostatnich latach Polska bardzo szybko staje się kraje imigranckim.

Przypomnijmy, że jeszcze przed rozpoczęciem wojny, w 2021 r. padł rekord liczby wystawionych obcokrajowcom zezwoleń na pracę w Polsce i oświadczeń dotyczących zatrudnienia pracowników ze Wschodu. Wówczas wystawiono cudzoziemcom prawie 3 mln takich dokumentów. To ponad 30 proc. więcej niż rok wcześniej.

gazetaprawna.pl / Kresy.pl