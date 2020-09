„Rz”: polski „Plan Marshalla dla Białorusi” ma poparcie w UE

Według „Rzeczpospolitej”, propozycje polskiego rządu ws. planu pomocy dla Białorusi w zamian za przeprowadzenie wolnych wyborów mogą liczyć na poparcie w ramach Unii Europejskiej. Gazeta pisze, że to najważniejsza inicjatywa rządu PiS na unijnym forum od 2015 r. i w razie powodzenia „może w jakimś stopniu zatrzeć spory” z Brukselą.

Jak informowaliśmy, w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki zadeklarował, że na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej, w porozumieniu z i w imieniu Grupy Wyszehradzkiej, zaproponuje tzw. Plan Marshalla dla Białorusi. „To szereg rozwiązań, głównie gospodarczych, które wspólnie jako UE moglibyśmy zaproponować Białorusi w przypadku przeprowadzenia wolnych wyborów” – oświadczył Morawiecki.

W czwartek dziennik „Rzeczpospolita” napisał, że „Polska ma poparcie większości UE dla swojego programu dla Mińska”, obejmującego fundusze na odbudowę gospodarki czy otwarcie europejskiego rynku pod warunkiem przeprowadzenia na Białorusi wolnych wyborów.

„To jest niewątpliwie najważniejsza inicjatywa Warszawy na unijnym forum od przejęcia władzy przez PiS w 2015 r. Jeśli się powiedzie, może w jakimś stopniu zatrzeć spory, jakie od pięciu lat cechują stosunki naszego kraju z Brukselą” – czytamy w „Rzeczpospolitej”. Gazeta porównuje to z sytuacją sprzed 7 lat, gdy Polska proponowała wsparcie dla ukraińskiej opozycji i tzw. EuroMajdanu.

„Rz” pisze, że ostatnio rosyjski prezydent Władimir Putin zaoferował białoruskiemu przywódcy Aleksandrowi Łukaszence 1,5 mld dolarów pożyczki. Twierdzi przy tym, że „fferta Unii dla Białorusi byłaby o wiele bardziej atrakcyjna”.

„Zakłada środki na odbudowę stojącego na skraju bankructwa kraju, którego poziom życia spadł już poniżej Meksyku. Jej częścią jest fundusz stabilizacyjny finansowany przez UE i MFW” – pisze gazeta.

„Dyplomatyczna ofensywa Polski jest na dobrej drodze” – twierdzi „Rzeczpospolita”. Zaznacza, że przed szczytem przywódców krajów członkowskich UE, która zacznie się 24 września, „poparcie dla programu zadeklarowała nie tylko Europa Środkowa”, gdyż „skłaniają się też do tego przewodzące teraz Unii Niemcy”.

Już w ubiegłym tygodniu Morawiecki zapowiadał, że kraje Grupy Wyszehradzkiej chcą na szczycie UE zaproponować zniesienie wiz dla obywateli Białorusi i pakiet wsparcia gospodarczego dla tego kraju. Jak pisaliśmy, wcześniej premier Morawiecki ogłosił specjalny rządowy program zachęcający Białorusinów i firmy z Białorusi do przenoszenia się do Polski. Zakłada on m.in. przyspieszony tryb udzielania wiz dla osób z wykształceniem technicznym lub z doświadczeniem w branży IT, wsparcie najlepszych białoruskich startupów oraz firm, chcących przenieść się do Polski. W środę podczas wizyty w Polsce białoruskiej opozycjonistki Swietłany Tichanowskiej premier Morawiecki wręczył jej klucze do willi na Saskiej Kępie, która zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami została przekazana społeczności białoruskiej w Polsce na nową siedzibę Domu Białoruskiego.

rp.pl / PAP / interia.pl / Kresy.pl