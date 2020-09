Premier wręczył Tichanowskiej klucze do willi na Saskiej Kępie. „Ta walka musi się skądś toczyć, być prowadzona, wspierana”

Wiemy, że ta walka o wolną i demokratyczną Białoruś musi się skądś toczyć, być prowadzona, wspierana. Wszystkie osoby, które chcą tę walkę w sposób zorganizowany toczyć, będą miały wsparcie ze strony UE i ze strony państwa polskiego – mówił premier Mateusz Morawiecki, wręczając Swietłanie Tichanowskiej klucze do nowej siedziby Domu Białoruskiego w Warszawie.

W środę podczas swojej wizyty w Polsce Swietłana Tichanowska (Cichanouska) spotkała się z premierem Mateuszem Morawieckim. Oboje wystąpili na wspólnej konferencji w willi na Saskiej Kępie, która zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami została przekazana społeczności białoruskiej w Polsce na nową siedzibę Domu Ukraińskiego. Morawiecki wręczył białoruskiej opozycjonistce klucze do budynku.

Przypomnijmy, że zgodnie z rządowym projektem, budynek ten ma zostać przekazany „na potrzeby niezależnych środowisk białoruskich”, celem zorganizowania w nim „ośrodka jednoczącego Białorusinów w Polsce oraz stanowiącego niezależne forum wymiany poglądów i informacji (…)”. Do realizacji tego zadania Rada Ministrów zobowiązała szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czyli Michała Dworczyka. Białorusini mieliby mieć możliwość korzystania z budynku przez „okres co najmniej 10 lat”. Z kolei „informator z kręgów rządowych”, na którego powołuje się WP.pl oceniał, że „de facto to tworzenie alternatywnej struktury rządu Białorusi w Polsce”.

Podczas swojego wystąpienia Tichanowska mówiła, że „w tej chwili dzieją się straszne rzeczy na białoruskich ulicach, bo przemoc nie zna granic”. Jej zdaniem, „ludzie nie mogą pogodzić się z tym, co było 8 i 9 sierpnia, kiedy wyszli na ulicę i zaczęli bronić swoich praw” i dla narodu białoruskiego prezydent Aleksandr Łukaszenko „nie ma już legitymizacji” jako przywódca Białorusi. Wyraziła przekonanie, że białoruskiemu społeczeństwu „pomogą nowe i sprawiedliwe wybory, aby wybrać prawdziwego prezydenta, który nie będzie wybierał sobie, z kim z sąsiadów się przyjaźni, a będzie prowadził politykę otwartości i ze wszystkimi sąsiednimi krajami”.

Tichanowska podziękowała za przyjęcie jej w Polsce, a także za udzielenie gościny wszystkim, którzy zostali zmuszeni do wyjazdu z Białorusi. Wyznała, że trudna sytuacja w jej kraju budzi w niej nadzieję, „że naród Białorusi się obudził, że czujemy się jednym narodem”.

Premier Morawiecki podkreślił z kolei, że „Polska jest otwartym domem dla wszystkich Białorusinów, którzy potrzebują pomocy”. Przypomniał o rządowym programie „Solidarni z Białorusią”, w ramach którego Warszawa pomaga osobom represjonowanym.

– Staramy się wspierać środowiska białoruskie, które niosą pieśń wolności na Białoruś, walczą o demokratyczną, wolną, suwerenną Białoruś – powiedział szef rządu. Zaznaczył, że to Polska zaapelowała spotkanie Rady Europejskiej ws. Białorusi, gdzie wyrażono jednoznaczną opinię na temat wyborów i sytuacji społeczno-politycznej. Podkreślił, że „cała UE wspiera naród białoruski w jego prawie do wyrażenia swojej woli, do życia w wolności, w demokracji”.

Morawiecki zapowiedział, że wkrótce jego rząd przedstawi plan gospodarczy dla narodu i państwa białoruskiego, mający pokazać, że Europa jest otwarta na Białoruś. Podkreślił, że Polska walczy o stałą obecność sprawy białoruskiej na forum międzynarodowym, nie tylko w UE, ale też w USA.

– Jesteśmy pełni podziwu dla narodu białoruskiego za determinację, odwagę, walkę o wolność, o demokrację. My mamy takie tradycje walki „za naszą i waszą wolność” i te tradycje przekazujemy wam – mówił premier. Zaznaczył też, że Polska chce, żeby to była „realna pomoc na forum międzynarodowym i realna pomoc materialna dla osób represjonowanych”. Przypomniał, że w Polsce leczone są osoby, które ucierpiały na Białorusi z powodu brutalnych represji.

Odnosząc się do nowej dziedziny Domu Białoruskiego powiedział:

– Życzymy wszystkim Białorusinom, żeby swój prawdziwy, najwspanialszy dom jak najszybciej znaleźli na Białorusi, ale realistycznie wiemy, że ta walka musi się skądś też toczyć, być prowadzona, być wspierana. Wszystkie osoby, które chcą tę walkę w sposób zorganizowany toczyć, będą miały wsparcie ze strony Unii Europejskiej i ze strony państwa polskiego, ze strony, jestem przekonany, wszystkich sił politycznych w Polsce.

– Mamy nasze doświadczenia szczególnie w tym czasie, 40 lat Solidarności i te wyrazy solidarności przekazujemy narodowi białoruskiego. Niech symbolicznie tę naszą solidarność będzie również oznaczało przekazanie kluczy do Domu Białoruskiego, do tej siedziby dla wolnych Białorusinów w Warszawie, którzy będą na pewno dbali o to, aby ta walka Białorusinów o wolność, suwerenność, demokrację, zakończyła się pełnym sukcesem – powiedział szef rządu, wręczając Tichanowskiej klucze do willi na Saskiej Kępie. – Proszę przyjąć ten dar narodu polskiego dla narodu białoruskiego jakim jest ta siedziba tutaj w Warszawie, która na pewno przyczyni się do walki o wolną Białoruś.

Jak pisaliśmy, przed spotkaniem w KPRM ws. Białorusi, dziennik „Rzeczpospolita” piórem swojego redaktora Jerzego Haszczyńskiego wzywał do bezwarunkowego wspierania białoruskiej opozycji, w tym milionami złotych z kieszeni polskich podatników. O Polakach na Białorusi, ich prawach i interesach, nie napisano ani słowa. Haszczyński wzywał za to: „żadnego przywoływania polskości części białoruskich ziem”.

PAP / rmf24.pl / Kresy.pl