WP.pl: premier Morawiecki chce przekazać białoruskim opozycjonistom willę na Saskiej Kępie

Premier Mateusz Morawiecki chce przekazać Białorusinom budynek na Saskiej Kępie – podaje WP.pl. Informator portalu ocenia, że „de facto to tworzenie alternatywnej struktury rządu Białorusi w Polsce”.

W środę do Polski przyjeżdża Swietlana Tichanowska (Cichanouska), była kandydatka w wyborach prezydenckich na Białorusi i rywalka urzędującego prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim, odwiedzi Dom Białoruski i porozmawia z Białorusinami mieszkającymi w Warszawie, po czym uda się na Forum Ekonomiczne do Karpacza.

We wtorek portal WP.pl poinformował, że podczas spotkania z Tichanowską szef polskiego rządu zamierza przedstawić jej propozycję dotyczącą zabytkowego budynku znajdującego się w prestiżowej lokalizacji w Warszawie, na Saskiej Kępie, który należał m.in. do ambasady Tunezji. Budynek miałby zostać przekazany środowiskom Białorusinów w Polsce, celem zorganizowania w nim Domu Białoruskiego.

„Wirtualna Polska” podaje, że dotarła do projektu uchwały Rady Ministrów w tej sprawie i zamieściła fotografię rzeczonego dokumentu, datowanego na 8 września br. Z treści wynika, że budynek ma zostać przekazany „na potrzeby niezależnych środowisk białoruskich”, celem zorganizowania w nim „ośrodka jednoczącego Białorusinów w Polsce oraz stanowiącego niezależne forum wymiany poglądów i informacji (…)”. Do realizacji tego zadania Rada Ministrów zobowiązała szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czyli Michała Dworczyka. Decyzja ta jest motywowana sytuacją, jaka powstała na Białorusi po sierpniowych wyborach prezydenckich „oraz z uwagi na konieczność udzielenia natychmiastowego wsparcia niezależnym środowiskom białoruskim”. Ponadto, Białorusini mieliby mieć możliwość korzystania z budynku przez „okres co najmniej 10 lat”. Sam dokument zatytułowano: „w sprawie wsparcia rozwoju białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego”.

„Informator z kręgów rządowych”, na którego powołuje się WP.pl ocenia, że „de facto to tworzenie alternatywnej struktury rządu Białorusi w Polsce”. Zaznacza też, że „ten pomysł i projekt to w 101 proc. inicjatywa Morawieckiego”.

Budynek, o którym mowa, to willa przy ul. Krynickiej w stylu modernizmu, zaprojektowana przez w 1936 roku przez Lucjana Korngolda. Po II wojnie światowej była rezydencją ambasadora Francji. Później, do 2015 roku, mieszkał w niej ambasador Tunezji. W 2017 roku budynek został wpisany do rejestru zabytków.

Z kolei organizacja pozarządowa Dom Białoruski, łącząca przedstawicieli białoruskich środowisk opozycyjnych w Polsce, jest określana przez jej członków jako „niezależna ambasada Białorusi”. To zarazem największą organizacją białoruskiej diaspory w Europie. Obecnie siedziba Domu Białoruskiego mieści się w niewielkim lokalu przy ulicy Wiejskiej, niedaleko Sejmu. Dom Białoruski korzysta ze wsparcia finansowego polskich podmiotów.

Jak informowaliśmy, w poniedziałek na konferencji prasowej w Warszawie wystąpili Paweł Łatuszka oraz Wołha Kawałkowa – opozycjoniści, którzy niedawno opuścili Białoruś.

