Premier ogłosił program zachęcający Białorusinów i białoruskie firmy do przenoszenia się do Polski

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił specjalny program zachęcający Białorusinów i firmy z Białorusi do przenoszenia się do Polski. Zakłada on m.in. przyspieszony tryb udzielania wiz dla osób z wykształceniem technicznym lub z doświadczeniem w branży IT, wsparcie najlepszych białoruskich startupów oraz firm, chcących przenieść się do Polski.

O nowym rządowym programie poinformował premier Mateusz Morawiecki na swoich profilu na Facebooku.

„Przez stulecia burzliwej historii Polacy musieli szukać schronienia w innych krajach. Wielu z nich wniosło nieoceniony wkład w dorobek swoich przybranych ojczyzn, pielęgnując jednocześnie polską tożsamość” – napisał premier. „ Dlatego chcę, by tak jak kiedyś inne państwa dla nas, teraz Polska stała bezpiecznym schronieniem dla inżynierów, programistów, startupów i firm IT z Białorusi, szczególnie aktywnych podczas protestów i narażonych na represje”.

Morawiecki podkreślił, że „dziś czas na zdecydowane działania” i stąd z jego inicjatywy, przy współpracy z Ministerstwem Rozwoju, MSZ, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i Startup HUB Poland, Polska uruchamia program #PolandBusinessHarbour.

Szef rządu wymienił też trzy główne punty tego programu. Po pierwsze, „osoby z wykształceniem technicznym lub doświadczeniem w branży IT otrzymają wizę w trybie przyspieszonym”. Morawiecki w tej kwestii podziękował polskim firmom informatycznym, „które tak licznie odpowiedziały na apel GovTech Polska i przygotowały dla przyjeżdżających specjalne oferty pracy”.

Ponadto, „najlepsze startupy otrzymają finansowanie na przyjazd do Polski oraz dostęp do programów akceleracyjnych i pomoc na miejscu w rozkręceniu biznesu”. Z kolei „firmy chcące przenieść się do Polski dostaną wsparcie zespołu ekspertów Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu – PAIH, doradztwo prawne i dostęp do nowych rynków”.

„ Niech współpraca między naszymi narodami kwitnie! ” – podsumował na koniec premier Mateusz Morawiecki.

W środę podczas wizyty w Polsce białoruskiej opozycjonistki Swietłany Tichanowskiej premier Mateusz Morawiecki wręczył jej klucze do willi na Saskiej Kępie, która zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami została przekazana społeczności białoruskiej w Polsce na nową siedzibę Domu Białoruskiego. Przypomnijmy, że zgodnie z rządowym projektem, budynek ten ma zostać przekazany „na potrzeby niezależnych środowisk białoruskich”, celem zorganizowania w nim „ośrodka jednoczącego Białorusinów w Polsce oraz stanowiącego niezależne forum wymiany poglądów i informacji (…)”. Do realizacji tego zadania Rada Ministrów zobowiązała szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czyli Michała Dworczyka. Białorusini mieliby mieć możliwość korzystania z budynku przez „okres co najmniej 10 lat”. Z kolei „informator z kręgów rządowych”, na którego powołuje się WP.pl oceniał, że „de facto to tworzenie alternatywnej struktury rządu Białorusi w Polsce”.

Morawiecki zapowiedział wówczas, że wkrótce jego rząd przedstawi plan gospodarczy dla narodu i państwa białoruskiego, mający pokazać, że Europa jest otwarta na Białoruś. Podkreślił, że Polska walczy o stałą obecność sprawy białoruskiej na forum międzynarodowym, nie tylko w UE, ale też w USA.

– Jesteśmy pełni podziwu dla narodu białoruskiego za determinację, odwagę, walkę o wolność, o demokrację. My mamy takie tradycje walki „za naszą i waszą wolność” i te tradycje przekazujemy wam – mówił Morawiecki. – Życzymy wszystkim Białorusinom, żeby swój prawdziwy, najwspanialszy dom jak najszybciej znaleźli na Białorusi, ale realistycznie wiemy, że ta walka musi się skądś też toczyć, być prowadzona, być wspierana. Wszystkie osoby, które chcą tę walkę w sposób zorganizowany toczyć, będą miały wsparcie ze strony Unii Europejskiej i ze strony państwa polskiego, ze strony, jestem przekonany, wszystkich sił politycznych w Polsce.

Jak zaznaczono wcześniej na oficjalniej stronie KPRM, „bezpieczeństwo, otwartość i solidarność – to główne filary pakietu pomocowego Solidarni z Białorusią, przyjętego przez polski rząd”. Jest to tzw. Pakiet Solidarni z Białorusią. Jak czytamy, „założeniem programu jest pomoc poszkodowanym i ich rodzinom, ułatwienia przy przekraczaniu granicy przez osoby poszkodowane lub represjonowane, a także wsparcie dla organizacji pozarządowych, niezależnych mediów, młodzieży i studentów białoruskich”. Wiadomo, że polski rząd przeznaczy na ten cel 50 mln zł w pierwszym roku. Zaznaczono, że „będą to dodatkowe środki, ponad te, które Polska kieruje na inne programy związane z Białorusią, np. na telewizję Biełsat”.

