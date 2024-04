Będą podwyżki za wodę i ścieki. Rząd chce “anulować” reformę z 2017 roku

Polaków czekają podwyżki za wodę i ścieki. Ministerstwo Infrastruktury opracowało zmianę przepisów, które umożliwią samorządom ustalanie opłat.

Przepisy przygotowywane przez Ministerstwo Infrastruktury przewidują powrót do sytuacji, gdy to rady gmin mają wyłączną kompetencję do zatwierdzania taryf za wodę i ścieki. Plan zmian trafił już do wykazu prac legislacyjnych rządu – podał we wtorek portal Money.pl.

Chodzi o częściowy powrót do rozwiązań obowiązujących przed wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Samorządy będą więc mogły podnieść stawki za wodę i ścieki, o co zabiegały od lat.

Stawki opłat będą zatwierdzane w drodze uchwały rady gminy. “PGW Wody Polskie będą miały natomiast kompetencje do ingerencji w proces zatwierdzania taryf, tylko jeżeli będą one ustalane na poziomie znacznie wyższym od średniego w danym regionie wodnym. Ma to zapewnić ustawową ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym wzrostem cen” – wskazuje portal Money.pl.

Nowe przepisy przewidują, że Wody Polskie będą mogły interweniować w nowe taryfy tylko w przypadku, gdy podwyżka opłat zostanie ustalona na poziomie wyższym o 15 proc. od średniego w danym regionie wodnym. Wówczas rada gminy będzie musiała uzyskać od Wód Polskich odpowiednie stanowisko.

Projekt ma zostać przyjęty przez rząd w III kwartale 2024 r.

money.pl / Kresy.pl