Ambasador Ukrainy: polskie szkoły powinny zachowywać ukraińską tożsamość uczniów

Według ambasadora Ukrainy w Polsce Wasyla Zwarycza uważa, że polskie szkoły powinny stwarzać uczniom warunki do zachowania ich ukraińskiej tożsamości.

W wywiadzie opublikowanym w sobotę przez Onet, ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz przekonywał, że polskie szkoły powinny stwarzać uczniom warunki do zachowania ich ukraińskiej tożsamości.

“Prawdziwym problemem jest nieobecność ukraińskich dzieci w jakimkolwiek systemie szkolnym. W polskich szkołach uczy się ok. 200 tys. ukraińskich dzieci. Są one objęte systemem edukacji. Istnieje jednak znaczna grupa dzieci – liczba nie jest znana – które albo uczą się online w ukraińskim systemie edukacji, albo nie uczą się nigdzie. Staramy się jakoś poradzić sobie z tą kwestią. Tak by na pierwszym miejscu postawić interes dziecka, a z drugiej strony – by rodzice czuli, że państwo jest dla nich, że ich dzieci nie stracą kontaktu z ukraińskim systemem edukacji, że będą się normalnie rozwijać w społeczeństwie, komunikując się z rówieśnikami. Inną opcją jest wysłanie dziecka do polskiej szkoły. Te powinny stwarzać uczniom warunki do zachowania ich ukraińskiej tożsamości” – mówił.

Ambasador przekonywał, że “ministerstwa edukacji obu krajów pracują obecnie nad zapewnieniem dzieciom z Ukrainy możliwości nauki ukraińskiej literatury i języka w polskich programach szkolnych”.

Wcześniej, podczas wywiadu dla Radia Zet wiceminister edukacji narodowej Joanna Mucha (Polska 2050) była pytana o kwestie dotyczące nauczania ukraińskich dzieci w polskich szkołach. Zaznaczyła, że już dziś mają one możliwość nauki języka ukraińskiego. Zapytano ją, czy nie byłoby lepiej, gdyby zamiast tego uczyły się dodatkowo języka angielskiego oraz ile będzie kosztować podatników nauka języka ukraińskiego.

W odpowiedzi Joanna Mucha powtórzyła, że już teraz dzieci ukraińskie mają możliwość uczenia się swojego języka ojczystego w polskich szkołach oraz, że od września br. zostaną one objęte w Polsce obowiązkiem szkolnym. „Język ukraiński był i będzie oferowany w polskiej szkole” – zaznaczyła.

Następnie wiceminister oświadczyła, że strona ukraińska w tym kontekście przygotuje „komponent ukraiński”. Chodzi o program zajęć z zakresu historii i geografii Ukrainy oraz ukraińskiej literatury, dla młodych Ukraińców, którzy będą uczyli się w polskich szkołach.

„Strona ukraińska zaoferowała nam, że dla swoich dzieci przygotuje tzw. komponent ukraiński, który będzie obejmować historię, geografię, literaturę i będą to realizowali we własnym zakresie” – powiedziała Mucha. „Wydaje mi się to bardzo fair ofertą. Na pewno skorzystają [na tym – red.] obie strony” – dodała.

„My nie mamy takiego zamiaru, by polonizować dzieci ukraińskie” – podkreśliła wiceminister edukacji. „Chcemy, żeby dzieci ukraińskie zachowały swoją ukraińską tożsamość, a żeby jednocześnie były dobrze wyedukowane. Bo część z nich, po prostu, zostanie w Polsce”.

Kresy.pl/Onet