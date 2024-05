Nadal nie wiadomo co z CPK. Tymczasem Portugalczycy budują lotnisko na 100 mln pasażerów

Wrak śmigłowca odnaleziono wcześnie rano w poniedziałek, po całonocnych poszukiwaniach. "W katastrofie zginęli prezydent Raisi, minister spraw zagranicznych i wszyscy pasażerowie helikoptera" - przekazał anonimowo irański urzędnik agencji Reuters. Potem informację o śmierci prezydenta Iranu potwierdził wiceprezydent kraju Mohsen Mansouri.

#Iran's President Ebrahim Raisi, Foreign Minister Hossein Amirabdollahian and a group of officials accompanying them were martyred in a helicopter crash in northwestern Iran.