Ursula von der Leyen nazwała Konfederację “marionetką Putina”

Ursula von der Leyen oskarżyła Konfederację we wpisie na portalu X o bycie “marionetką Putina”.

W czwartek na portalu X (dawniej Twitter), przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oskarżyła Konfederację o bycie “marionetką Putina”.

Uważa prawicowe partie, w tym AfD z Niemiec, Francuski Front Narodowy i polską Konfederację, za „ marionetki i pełnomocników Putina”, które „depczą nasze wartości”.

We must be clear-eyed:

Rassemblement national, AfD, Konfederacja…

Different names – but all the same.

They are Putin’s puppets and proxies and they are trampling on our values.

We will not let them destroy what we have built together. pic.twitter.com/nqxR3mzKKr

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen_epp) May 23, 2024