Warszawa. Pościg za Gruzinem z Bolta. Podczas zatrzymania próbował rozjechać policjanta

W piątek w Warszawie zatrzymano kierowcę przewozu osób “na aplikację” – Gruzina, który próbował uciekać przed policją. Podczas pościgu mężczyzna chciał rozjechać policjanta.

Do zdarzenia doszło w piątek około godz. 14. “Według naszych wstępnych informacji, kierujący toyotą przejechał na czerwonym świetle. Zobaczył to patrol, który włączył sygnały świetlne i próbował nakłonić kierowcę do zatrzymania auta. Ponieważ mężczyzna się nie zatrzymał, policjanci byli zmuszeni pojechać za nim” – przekazał Bartłomiej Śniadała z biura prasowego KSP. Cudzoziemiec uciekał przed policją od skrzyżowania al. Jana Pawła II z al. Solidarności do ul. Żytniej.

Zatrzymany został na skrzyżowaniu Okopowej i Żytniej. Później tłumaczył, że przestraszył się radiowozu. Był trzeźwy.

Na profilu facebookowym Miejski Reporter opublikowano nagranie z zatrzymania mężczyzny. Zostało wykonane kamerą samochodową jednego z kierowców. Materiał pokazuje, że w pewnym momencie Gruzin próbował rozjechać policjanta.

Ponad 17 tys. przestępstw popełnili w ubiegłym roku przebywający w Polsce cudzoziemcy. Problemem jest głównie jazda po pijanemu i związane z tym łamanie zakazów sądowych. Zdaniem ekspertów, niektórzy imigranci czują się u nas bezkarnie.

Według danych z KGP, w 2023 roku przestępstwa w Polsce popełniło łącznie 17 278 przybyszów z zagranicy. To wzrost o 2,4 tys. w stosunku do 2022 roku, a zarazem pięć razy więcej niż dekadę temu. Statystyki pokazują, że przestępstw najczęściej dopuszczali się Ukraińcy (ponad 50 proc. obcokrajowców z zarzutami), a dalej Gruzini (ponad 2,7 tys.) i Białorusini (ponad tysiąc osób).

warszawa.wyborcza.pl / Kresy.pl