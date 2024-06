Szczyt w sprawie wojny na Ukrainie w Szwajcarii – czołowi gracze z Południa nie podpisali jego deklaracji

W Szwajcarii odbywa się szczyt zorganizowany na podstawie propozycji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego określających warunki przerwania wojny w jego państwie.

Zgromadzeni opracowali już deklarację końcową szczytu trwającego od soboty i złożyli pod nią swoje podpisy. Jak twiedzi agencja informacyjna UNIAN, sygnowało ją 80 państw i cztery organizcje międzynarodowe. Oznacza to, że nie wszystkie państwa reprezentowane na zjeździe zdecydowały się podpisać po oświadczeniem. Wśród sygnatariuszy zabrakło przedstawiciele czołowych państw “globalnego Południa”.

Jak wynika z fotografii, deklaracji końcowej nie podpisali przedstawiciele Arabii Saudyjskiej, Brazylii, Indii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Republiki Południowej Afryki, Meksyku i Tajlandii. Jednak dyplomacja ukraińska osiągnęła też pewne sukcesy. Pod deklaracją nie zabrakło bowiem podpisów państw zdystansowanych politycznie wobec Kijowa: Węgier, Turcji, Serbii, Słowacji, czy Gruzji, podkreśliła UNIAN.

Dziennikarze agencji informacyjnej Reutera zapoznali się już z z projektem dokumentu i ujawnili jego zawartość. W szczególności w deklaracji końcowej uczestnicy oskarżają Rosję o spowodowanie „cierpienia i zniszczeń ludzkich na dużą skalę”. Wzywają także do poszanowania integralności terytorialnej Ukrainy.

Jak dodano, w dokumencie zwrócono uwagę na potrzebę przywrócenia Kijowowi kontroli nad elektrownią jądrową w Zaporożu i nieskrępowanego dostępu do portów morskich Ukrainy. Warto zauważyć, że z deklaracji usunięto poprzednie stwierdzenie o „rosyjskiej agresji” i zastąpiono je słowem „wojna”, zrelacjonowała UNIAN.

Zełenski już uznał, że na szczycie “tworzy się historia”. „Dzisiaj jest dzień, w którym świat zaczyna zmierzać w kierunku sprawiedliwego pokoju” – powiedział przywódcom zgromadzonym wokół ogromnego prostokątnego stołu.

Biuro Prezydenta Ukraińy określiło obecny szczyt jako „inauguracyjny”, ponieważ rozpoczyna proces i nie ma na celu rozwiązania wszystkich problemów związanych z rosyjską inwazją. Podczas wydarzenia zostaną poruszone tylko trzy kwestie: bezpieczeństwo nuklearne, bezpieczeństwo żywnościowe oraz uwolnienie wszystkich pojmanych i deportowanych Ukraińców. Zełenski wezwał kraje uczestniczące w szczycie pokojowym w Szwajcarii do aktywnej pracy nad Formułą Pokojową jego autorstwa w celu prawdziwego końca wojny.



Szczyt odbywał się bez uczestnictwa Rosji, co spowodowało sprzeciw Chin wobec niego. Chiny wysunęły swoją propozycję planu pokojowego dla Ukrainy jeszcze w lutym 2023 r. Został on odrzucony przez Ukrainą, a jest aprobowany przez Rosję. Zakłada on udział Moskwy jako strony negocjacji od samego początku ich prowadzenia, podczas, gdy Zełenski chce wypracować ramy rozwiązania konfliktu bez Rosjan, a następnie przedstawić go Moskwie. Chiński plan zakłada między innymi natychmiastowe przerwanie działań zbrojnych na obecnych liniach frontu.

Władimir Putin oświadczył natomiast w sobotę, że rosyjska armia wstrzyma ogień, jeśli ukraińskie wojska wycofają się z anektowanych przez Rosję ukraińskich terytoriów, a władze Ukrainy zobowiążą się do niewstępowania do NATO.

unian.net/kresy.pl