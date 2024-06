“Tańczą w rosyjskiej orkiestrze”. Poseł KO twierdzi, że akcja “#TakdlaCPK” to sprawka Rosji

Poseł KO Witold Zembaczyński stwierdził, że akcja “#TakdlaCPK” to sprawka Rosji. Jego słowa wywołały falę komentarzy, także wśród koalicjantów.

Polityk KO Witold Zembaczyński wypowiadał się w czwartkowym “Studiu Parlament” w Polsat News. Oświadczył, że dzień wcześniej rozmawiał z pełnomocnikiem rządu ds. CPK Maciejem Laskiem o haśle #TakDlaCPK.

“Dzięki zaangażowaniu jednostki zajmującej się dezinformacją przy jednym z ministerstw wykryto, że milion osiemset razy na dobę hasztag #TAKDlaCPK był generowany przez serwer ulokowany w Rosji w okolicach Sankt Petersburga” – stwierdził.

.@WZembaczynski: @LasekMaciej poinformował mnie, że wykryto, że 1 000 800 razy na dobę #TakdlaCPK był generowany przez serwer w Petersburgu. To jest wojna hybrydowa prowadzona przez Rosję. Mamy na to dowody. @pisorgpl tańczy w rosyjskiej orkiestrze.@Platforma_org @PolsatNewsPL pic.twitter.com/YNus1HwA2y — POLSAT NEWS POLITYKA (@polsat_news_pol) June 13, 2024

Kontynuował, że na tym polega “wojna hybrydowa”, którą Kreml prowadzi przeciwko Polsce, a rządzący rzekomo “mają na to dowody”.

Dopytywany, czy to Rosja chce więc promować ideę CPK nad Wisłą, Zembaczyński przerwał prowadzącemu i stwierdził: “Nie, to pożyteczni idioci z PiS-u tańczą w tej rosyjskiej orkiestrze pod tę melodię, pod hasztag #TAKDlaCPK, który siany jest z serwerów pod Sankt Petersburgiem. To jest tylko po to, aby manipulować opinią publiczną. Na tym polega wojna hybrydowa”.

Jego wypowiedź wywołała falę krytycznych komentarzy.

“Czekamy na kolejne tłumaczenia. Dajmy im się wykazać – im więcej #TAKdlaCPK tym lepiej!” – oświadczył były premier Mateusz Morawiecki.

“Chciałbym z tego miejsca serdecznie podziękować panu posłowi Zembaczyńskiemu za niebagatelny wkład w odświeżenie zainteresowania hasztagiem #TAKdlaCPK, który po raz kolejny wspiął się dzisiaj na pozycję nr 1 na polskim X” – napisał na platformie X szef stowarzyszenia “Tak dla CPK”, były wiceprezes PLL LOT Maciej Wilk.

“Tymczasem – uwaga, uwaga! – używam hasztagu #TAKDlaCPK prosto z Warszawy. Można przekazać posłowi Zembaczyńskiemu” – napisała z kolei poseł Lewicy Razem Paulina Matysiak.

W przestrzeni publicznej trwa dyskusja o przyszłości projektu CPK. Wiceminister Maciej Lasek deklarował, że “CPK się właśnie projektuje, wszystkie prace się cały czas toczą”. Później okazało się, że na wniosek spółki wojewoda zawiesił postępowanie w sprawie udostępnienia nieruchomości pod badania geologiczne.

Polskie Porty Lotnicze niedawno ogłosiły decyzję o rozbudowie Lotniska Chopina. Informacje wywołały oburzenie w sieci, ponieważ mogą oznaczać zakończenie projektu CPK.

Jak informowaliśmy, ruszyła społeczna akcja w obronie CPK. Maciej Wilk wezwał do składania wniosków o przeprowadzenie przez Najwyższą Izbę Kontroli kontroli w spółce CPK i w biurze pełnomocnika rządu ds. CPK Macieja Laska.

Tymczasem powołany przez nowy rząd prezes Centralnego Portu Komunikacyjnego Filip Czernicki uważa, że nie możemy otworzyć nowego lotniska za wcześnie, gdy Okęcie i Modlin wciąż będą miały niewykorzystaną, a uzyskaną dzięki nowym inwestycjom przepustowość.

Na początku czerwca premier Donald Tusk unikał konkretnej odpowiedzi na pytanie dotyczące przyszłości projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego.

