Konfederacja: „Naruszono prawa wyborcze Polaków za granicą, składamy pismo w tej sprawie”

W środę Konfederacja złożyła pismo do Marszałka Senatu w sprawie ustawy o zmianie Kodeksu Wyborczego, w którym prosi by Senat zwrócił się do Sądu Najwyższego z zapytaniem, czy uchwalenie tej ustawy nie naruszy praw obywateli Polski przebywających za granicą. Nie mogą oni bowiem głosować korespondencyjnie, a nowa ustawa nie zmienia tego stanu rzeczy. „Napływa do nas wiele pytań od Polaków zza granicy. Czy ktoś w ogóle pomyślał, w jaki sposób Polacy (mieszkający za granicą) będą mieli głosować?” – powiedział w czasie środowej konferencji prasowej w Sejmie Krzysztof Bosak – kandydat Konfederacji na prezydenta.

Zdaniem Konfederacji nowe przepisy uniemożliwią Polakom mieszkającym za granicą głosowanie w nadchodzących wyborach prezydenckich. „Napływa do nas wiele pytań od Polaków zza granicy. Czy ktoś w ogóle pomyślał, w jaki sposób Polacy będą mieli głosować? W tych wyborach, w których ma obowiązywać nadzwyczajne prawo, wedle wypowiedzi ministra Sasina, głosowanie poza granicami kraju ma się odbyć bez zmian. Przypomnijmy, że to właśnie PiS zlikwidował głosowanie korespondencyjne dla Polaków poza granicami” – oświadczył wiceprezes Ruchu Narodowego Krzysztof Bosak – kandydat Konfederacji na prezydenta.

Konfederacja zauważa, że obecna formuła głosowania poza granicami kraju wymaga pojechania do konsulatu, często wiele kilometrów dalej od miejsca zamieszkania, co jest aktualnie niemożliwe. „Jest to w oczywisty sposób niemożliwe w tych państwach, w których ustanowione są ścisłe reguły kwarantanny obejmujące również zakaz poruszania się. W niektórych miastach takich jak Nowy Jork podróżowanie do konsulatu nie tylko byłoby sprzeczne z prawem, ale rodziłoby zagrożenie dla zdrowia lub życia” – podkreślił Bosak.

Wiceprezes Ruchu Narodowego podkreślił, że obecną sytuacją zaniepokojeni są Polacy mieszkający za granicą.

„Przecież tu chodzi o prawa wyborcze setek tysięcy obywateli. Dlatego zwracamy się do Senatu ze specjalnym pismem w tej sprawie” – czytamy na profilu Konfederacji na Facebooku.

