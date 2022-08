Poseł Braun zaprotestował przeciw niszczeniu polskich cmentarzy na Białorusi [+VIDEO]

Politycy Konfederacji zorganizowali w piątek konferencję prasową, na której zaprotestowali przeciw niszczeniu polskich cmentarzy i miejsc pamięci na Białorusi.

W piątek w Sejmie odbyła się konferencja prasowa polityków Konfederacji poświęcona niszczeniu polskich cmentarzy i miejsc pamięci na Białorusi, w tym cmentarza żołnierzy AK pod Surkontami.

„Doniesienia o dewastacji cmentarza pod Surkontami, jeśli się potwierdzą, ponieważ do tej pory nie ma jeszcze dokumentacji filmowej, fotograficznej, będzie to pewien tragiczny punkt krańcowy, punkt najniższego upadku w stosunkach polsko-białoruskich” – powiedział poseł Grzegorz Braun.

W trakcie konferencji Braun zaprezentował swój list z 25 lipca do charge d’affaires ambasady Białorusi w Polsce, w którym protestował przeciwko burzeniu polskich cmentarzy na Białorusi. Nadmieniał, że pismo było skierowane do wiadomości ambasadora Rosji, ponieważ „oba państwa tworzą Związek Białorusi i Rosji”.

„Po Surkontach na odpowiedź już nie czekam” – zaznaczał Braun.

Niszczenie cmentarzy to akt barbarzyństwa. Branie poległych na zakładników w akcie politycznego terroryzmu, to głupota. Przed miesiącem skierowałem w tej sprawie protest do Amb. Białorusi (do wiad. Amb. Rosji) – po dewastacji pod Surkontami na odpowiedź już nie czekam… pic.twitter.com/oc79Ndnc6p

— Grzegorz Braun (@GrzegorzBraun_) August 26, 2022