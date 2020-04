Krzysztof Bosak krytykuje nowy podatek ukryty w Tarczy Antykryzysowej 3.0 [+Video]

Podczas środowego posiedzenia Sejmu, kandydat na prezydenta Polski i poseł Konfederacji Krzysztof Bosak skrytykował rząd Prawa i Sprawiedliwości za ukrycie nowego podatku w Tarczy Antykryzysowej 3.0.

Poseł Konfederacji Krzysztof Bosak skrytykował zapis ustawy o Tarczy Kryzysowej 3.0, w którym rząd Prawa i Sprawiedliwości zaproponował wprowadzenie nowego podatku. W artykule 15 znajduje się przepis o podatku od podmiotów dostarczających audiowizualne usługi na żądanie, będzie to dotyczyło takich serwisów jak Ipla, CDA, Netflix, Player, Amazon czy Apple.

„W artykule piętnastym znajdujemy przepisy, które nie mają nic wspólnego z walką z kryzysem.” – informował kandydat na prezydenta. „W uzasadnieniu możemy się dowiedzieć, że będzie on odprowadzany do Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej, a więc nawet nie na cele walki z kryzysem, nie na cele ochrony zdrowia, właściwie nie wiadomo w jakim celu”.

Zdaniem Krzysztofa Bosaka podatek jest nielogiczny ponieważ na liście podmiotów, które mają odprowadzać podatek brakuje dwóch amerykańskich firm o największych zyskach, Googla i Facebooka. „Czy to co robi rząd to podatek cyfrowy, o którym tyle mówił i w tej chwili bocznymi drzwiami wprowadza jakąś wykastrowaną wersję, wylobbowany przez Panią ambasador (USA), czy to o to chodzi?” – pytał na posiedzeniu sejmu poseł.

Bosak uważa, że rząd nie powinien nakładać podatku na usługi, za które Polacy i tak płacą z własnej kieszeni. Jego zdaniem bardziej logicznym rozwiązaniem byłoby opodatkowanie największych firm, które mają największe wpływy z reklam czyli Googla i Facebooka.

„Ja jestem przeciwnikiem wszelkich nowych podatków, mówię to wyraźnie” – poinformował. „Ale skoro mamy maniaków podatkowych w rządzie, bo Pan Mateusz Morawiecki zareagował na kryzys ogłaszając na forum unijnym trzy nowe podatki, no to chociaż może to zrobić z jakąś logiką? Dlaczego nie zabieracie tym, którzy mają najwięcej pieniędzy?”.

Zdaniem posła, koszty nowego podatku będą przerzucone na Polaków, a zysk kilkunastu milionów złotych jaki jest przewidywany jest żartem.

