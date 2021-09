Marszałek Witek złożyła zawiadomienie do prokuratury ws. Grzegorza Brauna

Marszałek Sejmu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości poinformowała w czwartek, że w związku z zachowaniem posła Grzegorza Brauna z Konfederacji złożyła zawiadomienie do prokuratury.

„Poseł Grzegorz Braun przekroczył dzisiaj kolejną granicę. Nie ma miejsca na groźby karalne w polskim Parlamencie, ani w całej przestrzeni publicznej. W związku z dzisiejszymi słowami skierowanymi wobec ministra Niedzielskiego składam zawiadomienie do prokuratury” – poinformowała.

W Sejmie odbyła się debata na temat sytuacji w służbie zdrowia w związku ze strajkiem jej pracowników. „Mamy ewidentną sytuację, gdzie problemy, których państwo nie rozwiązywali nawarstwiły się i my musimy ze zdwojoną energią te projekty rozwiązywać” – twierdził minister Niedzielski.

Atmosferę na sali do czerwoności rozgrzało wystąpienie Grzegorza Brauna z Konfederacji. Zagroził on Niedzielskiemu postawienie przed trybunałem. „Akt oskarżenia będzie zawierał informacje o stu kilkudziesięciu tysięcy zgonach nadmiarowych, będzie zawierał informacje, że o jedną trzecią wzrosła liczba zamachów samobójczych wśród dzieci i młodzieży. To są straty wojenne. Ludzie, którzy odpowiadają za te straty wojenne są zbrodniarzami wojennymi” – słowa posła Konfederacji zacytował portal telewizji Polsat News.

Jak tłumaczył – „Zbrodniarze wojenni w kategoriach norymberskich, to niekoniecznie ludzie, którzy strzelają z rewolweru w potylice i spychają do dołu z wapnem w Palmirach, czy Katyniu. To w myśl Kodeksu karnego ludzie, którzy stwarzają okoliczności, w których ludzie giną. A giną masowo.” Schodząc z mównicy poseł Konfederacji zwrócił się wprost do ministra zdrowia wskazał na niego palcem i powiedział – „Będziesz pan wisiał”.

Takie zachowanie Brauna wzbudziło ostrą krytykę ze strony prowadzącej obrady wicemarszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która nazwała je „wielkim skandalem”. W efekcie została podjęta decyzja o wykluczeniu Brauna z obrad.

